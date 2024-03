SNAI – Indian Wells: sarà testa a testa Djokovic-Sinner. Il trionfo del serbo vale 3,00, Jannik insegue a 3,50

Dopo il trionfo di Melbourne e quello di Rotterdam, l’azzurro dà la caccia alla posizione numero 2 del mondo: Alcaraz segue a 5,00, con Medvedev a 7,50

Milano, 5 marzo – Jannik Sinner, in questo inizio di 2024, è una macchina perfetta. Il trionfo di Melbourne all’Australian Open, poi quello a Rotterdam che gli ha regalato la terza posizione nel ranking ATP. L’azzurro, impegnato in California nel primo Masters 1000 dell’anno a Indian Wells, può salire ancora, ma le quote Snai guardano anche alla vittoria del torneo. In testa alle antepost c’è ancora il numero 1 Novak Djokovic a 3,00 ma Sinner è lì, subito dietro, a 3,50. Seguono Carlos Alcaraz a 5,00 e Daniil Medvedev staccato a 7,50. Poi una voragine: Zverev a 25, De Minaur e Nadal (che torna in America dopo due mesi di stop) a 33, Rune, Humbert e Rublev a 40.

In finale Ancora più bassa la quota per Sinner in finale: l’avventura inizierà contro uno tra Kokkinakis e Giron, ma per i bookie è probabile che Jannik arrivi in fondo, a 2,15. Offerta più bassa solo per Djokovic (1,90), inserito nella parte opposta del tabellone, con Alcaraz sempre terzo a 2,75.

