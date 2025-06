SNAI – Mondiale per Club: Inter e Juve per chiudere prime A 1,97 l’«1» nerazzurro, a 4,50 la vittoria di Tudor sul City

Milano, 24 giugno 2025 – Per Inter e Juventus, le due italiane al Mondiale per Club, è arrivato il momento dei verdetti. Se i bianconeri sono già qualificati agli ottavi di finale ma vorrebbero chiudere al primo posto, i nerazzurri (un pari contro il Monterrey prima del successo sull’Urawa Red Diamonds) devono ancora staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta. Nella notte tra mercoledì e giovedì la squadra di Chivu affronta il River Plate con cui condivide il primato nel Gruppo E, con 4 punti. La lavagna Snai pende dalla parte dei nerazzurri, con la vittoria dell’Inter che si gioca a 1,97, contro i 3,10 per il pareggio e il 4,25 per il successo degli argentini. Over a 1,75 e Goal a 1,57 sono nettamente più probabili rispetto agli esiti opposti, con l’Under a 1,95 e il No Goal a 2,25. Un gol di Lautaro Martinez contro i connazionali argentini paga 2,00; dietro il Toro ecco Thuram a 2,50 e i fratelli Sebastiano e Pio Esposito entrambi a 3,00. Inter che mantiene anche il vantaggio nella lavagna antepost per la vincente del Gruppo E a 1,65, con il River a 2,25.

Juve-City Giovedì alle 21 italiane tocca invece alla Juventus, che ha già in tasca il biglietto per gli ottavi, così come il Manchester City. Entrambe giocano per il primato e per garantirsi un accoppiamento potenzialmente migliore al prossimo turno. In questo caso, a differenza dell’Inter, non sembra esserci scampo per la Juve, con l’«1» a 4,75, il pareggio che scende a 3,70 e il successo dei Citizens a 1,75, in una partita dove sono previsti almeno tre gol (Over a 1,75, Under a 1,95) e almeno una rete per entrambe le squadre (Goal a 1,67, No Goal a 2,05). Haaland, che ha già colpito la Nazionale pochi giorni fa a Oslo, è il marcatore con la quota più bassa (2,00); la Juventus prova a rispondere con Vlahovic e Kolo Muani a 3,75 e con Yildiz a 4,00. Offerta identica per il primo posto nel Gruppo G: Juventus o Manchester City prime a 1,85.

Antepost C’è il PSG campione d’Europa a guidare a 3,75 la lavagna antepost per la squadra campione del mondo per club: seguono Manchester City a 5,50, Bayern Monaco a 6,00 e Real Madrid a 6,50. Poi una voragine fino ai 15 del Flamengo; la Juventus in trionfo a 20, l’Inter a 25.

