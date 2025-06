SNAI –Mondiale per Club: lnter con l’Urawa per il riscatto, Juve facile a 1,20. Euro Under 21: l’Italia cerca l’impresa

Dopo il pareggio contro il Monterrey, la squadra di Chivu affronta i giapponesi con i favori del pronostico («1» a 1,18), così come i bianconeri contro il Wydad Casablanca. In Slovacchia la vittoria degli Azzurrini nei 90’ sulla Germania a 3,70

Milano,20 giugno– Quella dell’Inter al Mondiale per Club è stata una falsa partenza. Dopo il pareggio contro i messicani del Monterrey, e prima di sfidare il River Plate nell’ultima partita del girone, i nerazzurri se la vedranno con i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds. Almeno per le quote Snai è l’occasione del riscatto per la squadra di Chivu, con l’«1» per la partita di sabato sera alle 21 italiane offerto a bassa quota (1,18). Volano, invece, gli altri due esiti: se il pareggio è offerto a sette volte la posta, il successo giapponese si trova addirittura a 15. Vista anche la differenza di valori in campo, l’Over a 1,45 ha un’offerta più bassa rispetto all’Under a 2,55, con il No Goal a 1,57 contrapposto per lo stesso motivo al Goal a 2,30. Quote basse per i marcatori interisti: dietro Lautaro Martinez a 1,72, ecco i fratelli Esposito, con Sebastiano in gol a 1,78 e Pio a 1,95, davanti anche a Thuram a 2,05.

Juventus È andata sicuramente meglio alla Juventus, reduce dal 5-0 all’Al Ain. La squadra bianconera, che presumibilmente si giocherà il primo posto nel girone con il Manchester City, torna in campo domenica alle 18 contro i marocchini del Wydad Casablanca, con la possibilità di centrare un altro successo, in lavagna a 1,20. Come nel caso di Inter-Urawa, quote sbilanciatissime, considerato che il pareggio si trova a 6,00 e il «2» a 14, in una partita da Over (1,75, con l’Under a 1,97) e No Goal (1,40, con l’esito con entrambe le squadre a segno a 2,75). Dopo la doppietta all’Al Ain, Kolo Muani punta a segnare ancora, a 2,05 (stessa quota di Vlahovic): dietro si affacciano Milik (2,35), Nico Gonzalez (2,60), Yildiz (2,65) e Conceicao (2,75).

Antepost Dopo la prima giornata dei gironi, l’Inter è diventata la seconda favorita per la vittoria del suo girone (2,25) dietro il River Plate a 1,85; la Juventus, invece, a 2,50 insegue il Manchester City a 1,45.

Under 21 Se Inter e Juventus al Mondiale per Club sono ancora nella fase a gironi, per la Nazionale Under 21 inizia quella a eliminazione diretta. Domenica sera gli Azzurrini affrontano la Germania nei quarti di finale dell’Europeo: dopo il secondo posto nel girone a pari punti con la Spagna, la squadra di Nunziata parte indietro nelle previsioni, con la vittoria nei 90’ a 3,70 contro l’1,90 dei tedeschi. Per il passaggio del turno, invece, la squadra allenata dall’italo-tedesco Antonio Di Salvo scatta a 1,50, con l’Italia a inseguire a 2,50: impresadifficile, ma non impossibile.

Contatti:

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.