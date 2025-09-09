SNAI –Nazionale: Italia contro Israele per il bis . Un’altra vittoria a 1,38, Kean e Retegui prenotano un gol

Milano, 8 settembre – Dopo l’esordio con goleada di venerdì scorso a Bergamo contro l’Estonia, l’Italia è chiamata a confermarsi. A Debrecen (Ungheria), la squadra di Gattuso affronta Israele in un altro match cruciale nel cammino di qualificazione al Mondiale: sulla lavagna Snai c’è ancora fiducia negli Azzurri, favoriti a 1,38. Se il pareggio, che complicherebbe ulteriormente la strada verso gli Stati Uniti, paga 4,90, la vittoria di Israele (costretta per le note vicende a giocare le gare casalinghe all’estero) si gioca a 7,75.

Under/Over Se il risultato con almeno tre gol si gioca a 1,60, con l’Under a 2,15, c’è equilibrio tra Goal e No Goal: entrambe le squadre a segno a 1,87, con il No Goal a 1,83. Lo 0-2 a 7,00 e lo 0-1 a 7,50 sono invece i risultati esatti più probabili.

Marcatori Mateo Retegui e Moise Kean hanno entrambi segnato almeno un gol contro l’Estonia, e si candidano per mettere ancora la loro firma anche a Debrecen: una rete di Retegui ha la quota più bassa (1,90), segue il bomber della Fiorentina a 2,15. Subito dietro, Orsolini a 2,50, Raspadori e Pio Esposito a 2,75.

Antepost La rinnovata fiducia nell’Italia si riflette anche sulle quote antepost per il primo posto: dopo il 5-0 all’Estonia, gli Azzurri sono scesi da 2,75 a 2,50, con la Norvegia – tuttora in vetta al Gruppo I – a 1,50. ﻿

