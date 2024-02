SNAI – Sanremo: Angelina Mango si prende la vetta Geolier subito dietro, Irama e Berté insidiano Annalisa

Dopo le prime due serate del Festival, sono cambiate le gerarchie nella lavagna sul vincitore. Mango-Geolier-Annalisa a 7,50 il podio più probabile, Bnkr44 indiziati per l’ultimo posto

Milano, 8 febbraio 2024 – Le prime due serate del Festival di Sanremo hanno, come prevedibile, modificato la lavagna antepost sul probabile vincitore. Angelina Mango con “La noia”, inizialmente seconda, è balzata in vetta a 2,75, con la sorpresa Geolier (“I p’ me, tu p’ te”) scesa da 7,50 al secondo posto a 4,25. Percorso contrario per Annalisa, che alla vigilia dell’inizio del Festival guidava a 3,75 e ora si gioca a 5,50. Alle spalle del podio, la coppia Irama-Loredana Bertè a 7,50. Angelina Mango è favorita anche per vincere la serata delle cover, in programma venerdì: alle sue spalle, il solito Geolier a 3,50 e Il Volo a 7,50.

Podio Su Snai si può giocare anche sull’esatta composizione del podio, fermo restando che gli attuali leader della lavagna sono i principali indiziati a chiudere nelle prime tre posizioni: Mango-Geolier-Annalisa a 7,50 precede Geolier-Mango-Annalisa e Mango-Annalisa Geolier a 10, con Geolier-Annalisa-Mango a 12. Quote anche sull’accoppiata per chi vuole puntare sui primi due della classifica finale, ma i nomi sono gli stessi: Mango-Geolier a 4,50, Geolier-Mango a 5,50, Mango-Annalisa a 6,50, Geolier-Annalisa e Annalisa-Mango a 7,50.

Ultimo classificato Si continuerà a cantare, ovviamente, anche per evitare l’ultimo posto. I Bnkr44, già alla vigilia in questa poco invidiabile posizione, restano i ‘favoriti’ per chiudere la classifica a 1,60, con Fred De Palma a 2,75 e Il Tre con La Sad a 6,50.

