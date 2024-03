SNAI – Serie A: apre Napoli-Torino, fiducia in Calzona a 1,85 Inter a Bologna per altri 3 punti: Inzaghi a 2,15, Motta a 3,45

Il turno di campionato inizia venerdì sera con l’anticipo del ‘Maradona’. Domenica anche Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma, con le due squadre di casa che partono leggermente avanti a 2,15 e 2,40. Milan facile (1,43) con l’Empoli

Milano, 7 marzo – L’anticipo di venerdì sera tra Napoli e Torino apre la 28a giornata di campionato, con la lotta per i posti in Europa che infiamma il finale di una stagione che vede l’Inter già con più di mezzo scudetto in tasca. Al ‘Maradona’, Calzona cerca la terza vittoria consecutiva in Serie A, prima di andarsi a giocare a Barcellona un posto nei quarti di Champions: le quote Snai sorridono ai campioni d’Italia, favoriti a 1,85, con il pareggio a 3,45 e il colpo dei granata di Juric a 4,50, in una partita dove l’Under a 1,65 si fa preferire sull’Over a 2,15. Sarà attesa la prossima settimana dall’impegno in Champions anche l’Inter, ma prima della trasferta a Madrid c’è il Bologna di Thiago Motta, straordinaria sorpresa di questo campionato e attualmente quarto. Riusciranno i rossoblù a fermare la marcia incontrastata della squadra di Inzaghi? Secondo i bookmaker no, anche se la vittoria dell’Inter viaggia a una quota più alta del solito (2,15); il pareggio e il settimo successo di fila degli emiliani (che hanno eliminato anche l’Inter dalla Coppa Italia) sono a distanza ravvicinata, rispettivamente a 3,45 e 3,25.

Domenica La lotta per la Champions passa anche da tre delle quattro partite in programma domenica. Alle 15 il Milan, che sarà reduce dal match di Europa League contro lo Slavia Praga, riceve un Empoli rigenerato dalla cura Nicola, nonostante la sconfitta interna contro il Cagliari: la quota per la vittoria della squadra di Pioli è la più bassa dell’intero weekend, 1,43, così come più alta è l’offerta per il successo esterno dei toscani (7,00). Alle 18, ecco Juventus-Atalanta, con i bianconeri ormai fuori dalla lotta per il primo posto che devono concentrarsi su quella per blindare la seconda posizione. Tre punti per Allegri valgono 2,15, il «2» di Gasperini a 3,40, poco più in alto rispetto alla «X» a 3,30. Alle 20.45 Fiorentina-Roma, con Italiano e De Rossi che arriveranno entrambi dalle fatiche europee in Conference ed Europa League: nonostante l’ottimo momento dei giallorossi, dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo in panchina dell’ex capitano, in quota si fanno preferire i viola a 2,40. Seguono il «2» a 2,95 e il pareggio a 3,25.

Lunedì Il posticipo che chiuderà la giornata sarà quello di lunedì sera tra Lazio e Udinese, con i biancocelesti che devono dimenticare l’eliminazione dalla Champions League e tentare una rincorsa in campionato tutt’altro che semplice: Sarri riparte dai friulani, in zona retrocessione, che all’Olimpico non sembrano avere scampo. Segno «1» a 1,90, pari a 3,35, «2» a 4,25.

