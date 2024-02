SNAI - Serie A: Bologna sogna la Champions, «1» a 1,55 Insidia Lecce per l’Inter, ma Inzaghi a 1,42 non ha rivali

Il 26° turno di campionato si sviluppa su quattro giorni: impegno sulla carta agevole per la Juve col Frosinone («1» a 1,32), Milan-Atalanta il big match, con Pioli a 2,40 favorito su Gasperini a 2,95

Milano, 22 febbraio – La 26a giornata di Serie A si sviluppa su quattro giorni e, nell’anticipo di venerdì, manda in campo la grande sorpresa della stagione: Bologna e il Bologna sognano la Champions, con la squadra di Thiago Motta sempre più in corsa per un posto in Europa che a inizio campionato sembrava impensabile. La scorsa settimana il Verona ha fermato sul pari la Juventus, ma le quote Snai sono tutte dalla parte dei rossoblù, favoriti a 1,55, con il pareggio a 3,90 e il «2» a 6,50. Sabato avanti il Sassuolo sull’Empoli (2,20), il Monza a Salerno (2,50) e il Genoa sull’Udinese (2,25).

Domenica l’Inter Le big del campionato scenderanno tutte in campo tra domenica e lunedì. Ad aprire il programma domenicale è la Juventus, che allo Stadium attende il Frosinone già battuto 4-0 in Coppa Italia a gennaio. Le probabilità che i bianconeri possano vincere ancora sono alte, tanto che l’«1» a 1,32 è la quota più bassa di tutta la giornata di Serie A. Alle 15 ecco il Napoli, con l’esordio di Calzona anche in campionato dopo il pareggio in Champions contro il Barcellona: i campioni d’Italia fanno visita a un Cagliari che ha collezionato un solo punto nelle ultime cinque partite. «2» a bassa quota (1,83), con il pareggio a 3,70 e la vittoria sarda offerta a quattro volte la posta. L’Inter capolista e reduce dal successo in Champions contro l’Atletico Madrid va a Lecce: tutto facile, almeno nelle previsioni, per i nerazzurri, bancati a 1,42. Il colpo dei giallorossi a 7,00, in mezzo il pareggio a 4,75.

Luci a San Siro Il big match, almeno a guardare la classifica, è quello di domenica sera a San Siro tra Milan e Atalanta, con i rossoneri che torneranno in campo 72 ore dopo l’impegno di Europa League contro il Rennes. Si affrontano la terza e la quarta della classifica, con le gerarchie nella classifica che si rispecchiano in lavagna: «1» a 2,40, «2» a 2,95, con il pareggio a 3,25 che ha la quota più alta tra i tre esiti.

Lunedì La giornata di campionato si chiuderà lunedì con gli impegni delle romane. Apre alle 18.30 la Roma che riceve il Torino all’Olimpico, dopo il playoff di Europa League contro il Feyenoord e – lato granata – il recupero di Serie A contro la Lazio. Giallorossi a 1,92 nettamente in pole rispetto al successo granata a 4,25. Alle 20.45 tocca invece a Fiorentina e Lazio, due squadre che almeno in campionato non se la passano benissimo (una vittoria nelle ultime sette per i viola, due sconfitte nelle ultime tre per i biancocelesti): tra le due, in quota si fanno preferire i padroni di casa a 2,30, con «X» e «2» a stretto contatto a 3,15 e 3,25.

