SNAI – Serie A: Inter facile con l’Udinese, «1» a 1,35 L’Atalanta rischia a Firenze, esordio ok di Tudor a 1,50

Dopo la sosta per gli impegni in Nations League, il campionato riparte con la lotta scudetto a tenere banco. Conte avanti a 1,90 su Conceiçao in Napoli-Milan, Gasperini a 2,05 al Franchi Milano, 28 marzo – Archiviata la sosta per le Nazionali, nel weekend torna il campionato: riprende la lotta scudetto, con tre squadre in corsa e due mesi imperdibili. Le prime tre della classe saranno impegnate tutte domenica, con la capolista Inter che ospita l’Udinese: la quota per il successo della squadra di Inzaghi è la più bassa del fine settimana, con l’«1» in lavagna a 1,35; se per il pareggio si sale a 4,75, la vittoria dei friulani pagherebbe otto volte la posta. L’Inter, che giocherà a San Siro alle 18, scenderà in campo conoscendo già il risultato dell’Atalanta, di scena alle 15 al Franchi. I nerazzurri, scivolati a -6 dal primo posto dopo la sconfitta nello scontro diretto proprio contro l’Inter, sono comunque avanti nelle previsioni dei quotisti, con il segno «2» in lavagna a 2,05. La Fiorentina, però, vuole ancora inseguire il sogno Champions e, per farlo, ha bisogno di una vittoria che paga 3,55, con il pareggio a 3,40.

Match clou Le vittorie contro Lecce e Como hanno risollevato il Milan, che domenica alle 20.45 andrà a fare visita al Napoli, rallentato prima della sosta dallo 0-0 di Venezia e scivolato a -3 dalla vetta. Le quote per il match del ‘Maradona’ sono tutte dalla parte degli azzurri, con il segno «1» offerto a 1,92; la vittoria del Milan è quasi al doppio (3,75) con il pareggio a metà strada a 3,50. Equilibrio tra Under e Over, rispettivamente a 1,80 e 1,87; il Goal a 1,75 parte avanti, invece, rispetto al No Goal a 2,00. Romelu Lukaku a 2,50 è il marcatore più probabile per il Napoli; il Milan risponde con Gimenez a 3,00.

Debutta Tudor Grande attenzione, sabato alle 18, a Juventus-Genoa, con l’esordio di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Una vittoria al debutto del croato, che ha preso il posto di Thiago Motta, su Snai si trova a 1,50; poche speranze, almeno sulla carta, per i rossoblù, visto che il pari si gioca a 3,90 e il colpo genoano addirittura a 6,50. Sempre sabato, ma in serata, la Roma proverà a rimanere in scia al treno che porta in Champions: altri tre punti (sarebbe la settima vittoria consecutiva) a 1,75, ma il Lecce ha bisogno di punti salvezza. Un pari a 3,45, un successo dei salentini a 4,75. Roma che in caso di vittoria scavalcherebbe per due giorni la Lazio, impegnata lunedì sera nel posticipo contro il Torino: prima della sosta per le Nazionali, i biancocelesti sono crollati a Bologna, ma su Snai c’è fiducia per un ritorno al sorriso della squadra di Baroni. Segno «1» a 1,73, con il Toro che risponde a 4,75; in mezzo il pareggio a 3,55.

