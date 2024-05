SNAI – Serie A: Inter-Lazio, il 30° successo nerazzurro a 1,65 Salvezza: Sassuolo e Udinese avanti su Cagliari ed Empoli

Nel weekend il penultimo turno di campionato, con la lotta per non retrocedere che infiamma la 37a giornata. Atalanta a Lecce per blindare un posto in Champions, il Bologna a 2,45 avanti sulla Juventus a 3,15

Milano, 17 maggio – Archiviato il discorso scudetto già da diverse settimane, l’Inter è pronta a salutare i suoi tifosi dopo un campionato trionfale: domenica alle 18 a San Siro arriva una Lazio virtualmente fuori dalla lotta Champions ma che si gioca le sue chance di sorpasso alla Roma al sesto posto. La squadra di Simone Inzaghi va a caccia della sua 30a vittoria in campionato, e le quote Snai sono dalla parte dei nerazzurri, avanti a 1,65, con il pareggio a 4,00 e il «2» a 4,75. Si profila, almeno secondo la lavagna, una partita da Over (1,65) e Goal (1.63), con gli esiti opposti offerti a 2,10 (Under) e 2,15 (No Goal). Lautaro Martinez, già sicuro del titolo di capocannoniere, è il maggiore indiziato per un gol a 2,00; seguono Thuram a 2,25, Arnautovic a 2,75 e Sanchez a 3,00, con Immobile primo biancoceleste a 3,50.

Lotta salvezza Con i primi quattro posti già assegnati e l’Atalanta che potrebbe blindare il quinto (e i nerazzurri hanno anche una partita da recuperare, quella contro la Fiorentina, si giocherà il 2 giugno), l’attenzione si sposta quindi sulla lotta per non retrocedere. Sassuolo-Cagliari e Udinese-Empoli sono due scontri diretti fondamentali e, in entrambe le partite, sono le squadre di casa a partire favorite: i neroverdi, penultimi a 29 punti, sono offerti a 2,35, con il Cagliari (33) a 3,05 e il pareggio a 3,30. A Udine, invece, il successo della formazione di Cannavaro vale 2,00, con il pareggio a 3,30 e il «2» dei toscani (attualmente terzultimi a pari punti con il Frosinone) a 3,90. Frosinone che domenica alle 15 sarà ospite del Monza: quote dalla parte di Di Francesco (2,35), con l’«1» dei brianzoli ormai senza obiettivi a 2,95. Lunedì alle 18.30 il Verona può invece blindare la permanenza in A vincendo sul campo di una Salernitana già retrocessa: lavagna inclinata dalla parte di Baroni, con il «2» a 1,65.

Le altre partite Se stasera la Fiorentina è avanti sul Napoli (2,30 a 3,05), sabato alle 20.45 il Milan va a Torino sul campo dei granata: rossoneri favoriti a 2,60. Domenica alle 20.45, stesso discorso per la Roma che si aggrappa alle residue speranze di andare in Champions: all’Olimpico c’è il Genoa di Gilardino, con De Rossi – campione del mondo come il collega allenatore rossoblù – favorito a 1,50. Lunedì sera, infine, il Bologna festeggerà la qualificazione alla Champions contro una Juventus reduce dalla vittoria in Coppa Italia: Thiago Motta in vantaggio a 2,45 su quella che potrebbe essere la sua squadra nella prossima stagione. Chi invece vorrà cancellare la sconfitta nella finale di Roma e proiettarsi su quella di Europa League è l’Atalanta, di scena sabato sera a Lecce: il «2» a 1,75 è l’esito più probabile, con i salentini già salvi a 4,50.

