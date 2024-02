SNAI - Serie A: venerdì Inter-Salernitana, Inzaghi ‘rasoterra’ Favorite tutte le big, il colpo del Bologna all’Olimpico a 3,40

Dopo la tre giorni di coppe europee, torna il campionato con due anticipi in programma venerdì; sulla panchina dei campani debutta Liverani, impresa a San Siro a 14. Juve ok a Verona a 1,65, Milan a 1,83

Milano, 15 febbraio – Dopo i primi ottavi di Champions e i playoff di Europa League, nel weekend torna il campionato. Ad aprire la 25a giornata saranno due anticipi in programma venerdì sera: se il Torino, in quello delle 19, parte avanti a 1,73 sul Lecce, alle 21 tocca a Inter e Salernitana. Sulla panchina dei campani debutta Liverani, che ha preso il posto di Pippo Inzaghi, fratello di Simone che con la sconfitta della Juventus contro l’Udinese è andato in fuga. Le quote Snai non danno scampo alla Salernitana: l’impresa granata si gioca a 14, con il segno «1» a 1,16 che ha l’offerta più bassa di tutto il weekend. In mezzo il pareggio, anch’esso improbabile, a 7,75. L’Over a 1,38 fa capire quanto i bookmaker prevedano una partita con tanti gol, considerando che si sfideranno il miglior attacco ( quello dell’Inter con 55 reti) e la peggior difesa (quella della Salernitana con 47 reti incassate).

Sabato Il Napoli aprirà il programma di sabato ospitando al ‘Maradona’ il Genoa nell’anticipo delle 15: anche in questo caso, pronostico tutto dalla parte dei padroni di casa, con l’«1» a 1,60 seguito dal pareggio a 3,85 e dal blitz di Gilardino a 5,75. Alle 18, la Juventus ha assoluto bisogno di riscatto: al Bentegodi, i bianconeri devono cercare anche di mantenere il secondo posto e difenderlo dall’attacco del Milan, arrivato a -1. L’occasione sembra favorevole: segno «2» a bassa quota (1,65). Se il pareggio è offerto a 3,60, per la vittoria dell’Hellas si sale a 5,50. In serata, ecco l’Atalanta, quarta a pari punti con il Bologna ma con una partita da recuperare: il quinto successo di fila di Gasperini è offerto a 1,35, opposto al pari a 5,50 e al colpo di un Sassuolo in grande difficoltà a 7,75.

Domenica Il match in programma domenica alle 12.30 è probabilmente il più interessante del fine settimana: la Lazio, reduce dall’1-0 al Bayern Monaco in Champions League, riceve un Bologna che ha vinto il recupero contro la Fiorentina ed è in piena zona Champions. Le quote danno ragione a Sarri («1» a 2,25), ma Thiago Motta segue a ruota (3,40), con il pari a 3,10. Se il riscatto della Fiorentina, nel derby toscano contro l’Empoli, paga 2,10, alle 18 tocca alla Roma fare visita al Frosinone. La vittoria di De Rossi, reduce dall’impegno in Europa League di Rotterdam, è offerta a 1,90 (a 3,75 il successo dell’ex Di Francesco e il pareggio); alle 20.45 un altro derby regionale, quello tra Monza e Milan. Anche in questo caso, lavagna sbilanciata da una parte: «2» a 1,83, pari a 3,60, «1» a 4,25.

