Snaifun match sponsor di Olimpia Milano -Napoli Basket domenica 24 marzo al Forum di Assago

Nel tempio della pallacanestro, l’app for fun di Snaitech farà vivere un'esperienza indimenticabile a tutti i tifosi presenti sugli spalti

Milano, 22 marzo 2024 - Snaifun, l’app di Snaitech che premia la cultura sportiva con news, quiz e pronostici, sarà match sponsor della gara casalinga dell'Olimpia Milano contro il Napoli Basket, in programma il 24 Marzo alle ore 19.00 al Forum di Assago.

Per l'occasione, Snaifun offrirà un'esperienza indimenticabile ai sostenitori della squadra milanese e non solo, prevedendo una serie di iniziative che trasformeranno la gara di basket in un racconto emozionante ed inclusivo.

Prima del fischio d'inizio, sugli spalti saranno distribuite 8000 maschere raffiguranti Fiero, la mascotte dell'Olimpia Milano. Sul retro delle maschere, una sorpresa: gli spettatori troveranno le istruzioni per partecipare a un concorso che mette in palio due biglietti per il derby di Eurolega Olimpia Milano-Virtus Bologna in programma il 5 aprile.

Durante l'intervallo lo spettacolo sarà assicurato dalla crew "Dunk Italy" con uno show freestyle mozzafiato, sotto l'egida Snaifun. Inoltre, nei momenti di pausa, la FAN CAM brandizzata catturerà sorrisi, maschere e saluti, creando un vortice di energia e partecipazione.

Parallelamente a queste iniziative, Snaitech, grazie alla partnership tra la sua iZilove Foundation e Fondazione Francesca Rava - NPH Italia ETS, darà la possibilità ad un gruppo di bambini e ragazzi di assistere dagli spalti al match e incontrare alcune stelle dell'Olimpia Milano Basket prima del fischio di inizio in un meet&greet dedicato.

Protagonisti di un’esperienza VIP anche 4 dipendenti di Snaitech che, precedentemente selezionati, potranno accedere a un tour esclusivo tra gli spogliatoi, gli uffici e i corridoi del Forum di Assago, luoghi dove si intrecciano la storia e il futuro delle Scarpette Rosse. Snaifun, quindi, non è solo un semplice sponsor del match, quanto piuttosto creatore di esperienze; un evento che va oltre il basket, diventando un racconto di emozioni, di incontri e di condivisione.

