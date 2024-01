SNAI – Coppa Italia: si chiudono gli ottavi, favorite tutte le big Roma e Juventus a 1,35 contro Cremonese e Salernitana

Dopo la qualificazione di Lazio, Fiorentina, Frosinone e Bologna, in settimana si completa il quadro dei quarti di finale: avanti anche il Milan sul Cagliari e l’Atalanta sul Sassuolo

Milano, 2 gennaio 2024 – A poche ore dall’inizio del nuovo anno, il calcio torna in campo per i restanti quattro ottavi di finale di Coppa Italia. Due conferme (Lazio e Fiorentina) e due sorprese (Bologna e Frosinone) nelle prime quattro sfide, con le big che tra stasera e giovedì giocheranno in casa e avranno quindi la possibilità di sfruttare il fattore campo in gara secca. Si parte stasera con Milan-Cagliari e con i rossoneri favoriti nei 90’ a 1,57 sulla lavagna Snai. Il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari vale 4,25, il colpo del Cagliari sale a 5,25.

Atalanta e Roma Mercoledì sarà il turno di Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri, che hanno chiuso il 2023 battendo il Lecce, ricevono una squadra – quella di Dionisi – in grande difficoltà in campionato e in piena zona retrocessione. Almeno nelle quote non sembrano esserci dubbi né sulla vittoria dell’Atalanta nei tempi regolamentari (1,50) né sul passaggio del turno (1,30). Ancora meno, secondo i quotisti, sulla qualificazione della Roma che ospita all’Olimpico la Cremonese, ultima squadra di Serie B rimasta in corsa dopo l’eliminazione del Parma. I giallorossi, però, lo scorso anno furono eliminati proprio dai grigiorossi (all’epoca in Serie A): un bis della Cremonese paga 8,25, con la qualificazione (anche tramite supplementari o rigori) a 6,25 opposta all’1,10 della Roma, favorita a 1,35 nei 90’.

Giovedì Quote simili anche per l’ultimo ottavo di finale, quello di giovedì tra Juventus e Salernitana. I bianconeri, che arrivano dalla vittoria in campionato proprio ai danni della Roma, hanno lo stesso valore (1,35) dei giallorossi contro la Cremonese, così come vale 5,00 il pari che rinvierebbe il verdetto ai supplementari. Il successo della Salernitana di Inzaghi, vittoriosa sabato scorso a Verona, è in lavagna a 7,50.

Antepost Dopo i primi quattro ottavi e dopo l’eliminazione di Inter e Napoli, la Juventus ora è sola in vetta al tabellone antepost per la vittoria finale, a 3,25. Segue il Milan a 4,50, con Lazio e Roma a 6,50 e la coppia Fiorentina-Atalanta a 7,50.

