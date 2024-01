SNAI - Supercoppa: Napoli e Inter favorite per la finaleTrofeo ai nerazzurri a 1,85, poi Mazzarri e Italiano

A Riyad tra giovedì e venerdì le semifinali, con la Fiorentina e la Lazio che inseguono. Il successo nei 90’ dei campioni d’Italia sui viola a 2,50, quello di Inzaghi contro Sarri a 1,65

Milano, 17 gennaio 2024– Il calcio italiano si trasferisce in Arabia Saudita. Tra giovedì, venerdì e lunedì si gioca la Supercoppa a quattro squadre, con semifinali e finale, format già sperimentato negli ultimi anni con le squadre spagnole. A contendersela saranno Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. Si parte con il match tra i campioni d’Italia e i viola, finalisti nell’ultima Coppa Italia: su Snai, quella di giovedì è la semifinale più equilibrata, che vede la squadra di Mazzarri avanti nei 90 minuti a 2,50; poi i viola a 2,85 e il pareggio che porterebbe le squadre direttamente ai rigori (non è prevista la disputa dei tempi supplementari) a 3,30. Nel testa a testa che comprende anche l’epilogo dal dischetto, il Napoli si gioca a 1,75, la Fiorentina a 2,05. Senza Osimhen, in Coppa d’Africa, l’ex Simeone a 3,50, Nico Gonzalez e Raspadori a 3,75 sono i marcatori più probabili, con il quartetto formato da Nzola, Kvaratskhelia, Politano e Beltran a 4,00.

Inter-Lazio Più sbilanciata, almeno nelle quote, l’altra semifinale, quella tra Inter e Lazio. I nerazzurri, al comando in campionato, partono in pole position a 1,65 nei tempi regolamentari; il successo della squadra di Sarri si trova addirittura a 5,25, con il pareggio nei 90’ a 3,85. Equilibrio tra Under (1,80) e Over (1,90), ancor più tra Goal (1,87) e No Goal (1,85). Nella tabella dei marcatori comandano Lautaro Martinez a 2,25, Thuram a 2,75 e Arnautovic a 3,50, con Sanchez e Calhanoglu a 4,00. Immobile e Castellanos, a 4,50, sono i primi giocatori della Lazio. Inter in finale a 1,33, Lazio a 3,25.

Antepost Nella lavagna per la squadra che alzerà il trofeo, infine, comanda ancora l’Inter (detentrice del titolo) a 1,85; seguono il Napoli a 4,00, la Fiorentina a 5,50 e la Lazio a 6,50.

