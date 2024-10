Steriline: sistemi di eccellenza per il confezionamento nel settore farmaceutico

Como 07/10/2024 - L'industria farmaceutica è in continua evoluzione, e Steriline si impegna a tenere il passo con questo rapido processo di cambiamento. L'azienda italiana non si limita a cercare l'eccellenza in tutti gli aspetti del confezionamento farmaceutico, della progettazione dei prodotti e delle linee, ma monitora attentamente gli sviluppi del settore e presta particolare attenzione alle esigenze specifiche dei propri clienti.

Un’ampia gamma di soluzioni avanzate, al servizio dell’aziende farmaceutiche

Grazie ad un’ampia gamma di soluzioni di processo, Steriline è in grado di fornire al mercato linee complete di riempimento asettico che rappresentano la soluzione più adatta per esigenze di produzione anche molto eterogenee tra loro. Che si tratti di biotecnologie, vaccini, farmaci generici o biosimilari, terapie cellulari e geniche, la gamma di macchinari progettati e sviluppati da Steriline rappresenta da sempre un’avanguardia del settore.

In attesa quindi di poter apprezzare le nuove tecnologie che Steriline presenterà al CPHI di Milano tra l’8 e il 10 ottobre, richiamiamo le principali serie sulle quali si fonda l’offerta aziendale per gli attori del settore farmaceutico. Dalle soluzioni standard, che includono sei differenti macchinari con relative attrezzature ausiliarie, alle soluzioni robotiche, per le quali Steriline è ampiamente apprezzata sui mercati internazionali. Produzioni progettate per poter essere adattate alle richieste delle aziende farmaceutiche, riferibili ad una gamma che spazia dalla Riempitrice per Flaconcini RVFM alla Ghieratrice RVCM, dalla Macchina di Decontaminazione Esterna EDM-RHP al nuovo Caricatore Automatizzato per Vassoi RTL, fino alla Macchina di Riempimento in Nest RNFM.

Il catalogo si completa con tutti i modelli progettati per le attività di Contenimento e Isolamento: LAF e ORABS, CRBS in linea, e il più recente ed evoluto Isolatore Farmaceutico Stand Alone, progettato per la lavorazione di prodotti sterili sia tossici che atossici in ambiente di massima sicurezza, tanto per il prodotto quanto per gli operatori.

Sistema di Compounding Intelligente (ICS): un’avanguardia nelle pratiche di compounding nel contesto di un mercato in forte crescita

Inoltre Steriline potenzia la sua gamma con il Sistema di Compounding Intelligente (ICS), destinato all'uso nella pratica di compounding negli ospedali e nei laboratori farmaceutici. Il sistema garantisce la preparazione di farmaci iniettabili in conformità con le normative vigenti e automatizza l’etichettatura dei prodotti finali secondo i requisiti delle buone pratiche di laboratorio. L’ICS è in grado di lavorare con composti nocivi e non nocivi, ed è utilizzabile tanto per applicazioni specifiche destinate a singoli pazienti, quanto per la produzione di lotti. Il sistema include processi di automazione di ultima generazione e controlli robotizzati progettati per l’esecuzione di compiti portati a termine in totale assenza di intervento umano e in piena sicurezza per le persone e l’ambiente: accesso inibito a personale non autorizzato, completo isolamento dall’esposizione ad agenti, smaltimento automatizzato degli scarti e piena tracciabilità del processo per mezzo di innovativi sistemi RFID.

L'industria delle farmacie di compounding è in forte crescita. Un rapporto di marketing ha stimato che il mercato negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di 11 miliardi di dollari nel 2023 e prevede che supererà i 23 miliardi di dollari entro i prossimi 10 anni. Tuttavia, con l'aumento del numero di farmacie di compounding, cresce anche l'attenzione sulla qualità dei macchinari e dei processi adottati, per garantire la piena conformità alle normative vigenti e ai requisiti imposti dalle cGMP (in Europa e America), GAMP e OMS.

STERILINE S.R.L: altre informazioni aziendali

Fondata nel 1989 a Como, in Italia, Steriline sviluppa e produce una vasta gamma di soluzioni per il trattamento asettico, che include applicazioni meccaniche e robotiche. Le sue tecnologie sono progettate per essere compatibili con diversi contenitori, come fiale, ampolle, cartucce e siringhe, e possono gestire sia prodotti tossici che non tossici, in forma liquida o in polvere.

L'offerta di Steriline comprende apparecchiature complete, che vanno dalle macchine lavatrici ai tunnel di depirogenazione, dalle macchine di riempimento e tappatura ai sistemi di decontaminazione esterna, nonché ai sistemi di barriera come LAF, oRABS e cRABS.

Con una rete di oltre 220 persone, l'azienda opera in più di 50 Paesi e vanta 40 rappresentanti di vendita locali. Le esportazioni costituiscono oltre il 90% del fatturato, con più di 1.800 macchine installate in Asia, Europa e Stati Uniti.

Contatti Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 - 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Corporate website: www.steriline.it

LinkedIn page: https://it.linkedin.com/company/steriline-srl