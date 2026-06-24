Supermicro amplia il portafoglio di soluzioni IA all'edge con piattaforme basate su Intel ottimizzate per l'inferenza a bassa latenza e le implementazioni industriali

SAN JOSE, California, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni complete per IA, impresa, storage e 5G/edge, con le Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi l'ampliamento del supporto alle soluzioni di edge computing ottimizzate per l'IA basate su tecnologie Intel, inclusi nuovi sistemi dotati di processori Intel Core Ultra Series 3, processori Intel Core Series 2 e GPU Intel Arc Pro serie B. I sistemi comprendono sistemi compatti senza ventole per applicazioni industriali, server rack 1U a profondità ridotta per ambienti con vincoli di spazio e un mini tower per ambienti d'ufficio. Progettato come soluzione ottimizzata in termini di costi per l'inferenza IA a bassa latenza e l'automazione intelligente, il portafoglio ampliato aiuta le organizzazioni nei settori del retail, della produzione manifatturiera, della sicurezza fisica, dei trasporti e della logistica a implementare un'IA all'edge scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

"Con l'accelerazione dell'adozione dell'IA agentica, le organizzazioni necessitano di un'infrastruttura edge in grado di fornire inferenza in tempo reale, prestazioni a bassa latenza ed efficienza energetica vicino al luogo in cui i dati vengono generati", ha dichiarato Mory Lin, Vicepresidente, IoT/Embedded and Edge Computing di Supermicro. "I nostri più recenti sistemi edge basati su Intel, insieme al nostro portafoglio DCBBS, offrono ai clienti un maggiore controllo dei costi e una maggiore flessibilità nell'implementazione e nella scalabilità dei carichi di lavoro IA in ambienti edge complessi".

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Edge AI di Supermicro basate su Intel, visitare www.supermicro.com/intel-edgeAI, partecipare al webinar congiunto Intel e Supermicro del 25 giugno e consultare il video di riepilogo.

"I carichi di lavoro IA all'edge richiedono una combinazione di elaborazione ad alte prestazioni, efficienza energetica, accelerazione scalabile e un costo totale di proprietà (TCO) adeguato", ha dichiarato Dan Rodriguez, Vicepresidente Corporate e General Manager dell'Edge Computing Group di Intel. "Combinando i processori Intel Core Ultra e le GPU Arc Pro con i sistemi ottimizzati per l'edge di Supermicro, i clienti possono implementare soluzioni IA più rapidamente e con maggiore efficienza in un'ampia gamma di ambienti reali".

Il sistema senza ventole SYS-E103-14P porta i processori Intel Core Ultra Series 3 in una piattaforma edge compatta montabile su guida DIN, ottimizzata per carichi di lavoro di inferenza AI quali computer vision e automazione industriale. Dotato di una GPU integrata e di una NPU che forniscono fino a 180 TOPS di prestazioni AI combinate, il sistema consente l'elaborazione efficiente di carichi di lavoro di IA agentica all'edge senza richiedere una GPU discreta. Supermicro potenzia ulteriormente la piattaforma con fino a 128 GB di memoria DDR5, un'ampia connettività I/O e il supporto a temperature operative comprese tra 0 °C e 45 °C, rendendola ideale per implementazioni edge robuste ed efficienti dal punto di vista energetico.

Supermicro presenta inoltre il SYS-521AD-LN2, un sottile mini tower IA alimentato da processori Intel Core Series 2. Dotato di un massimo di 12 core ad alte prestazioni (P-core), fino a 64 GB di memoria DDR5 e supporto per acceleratori GPU compatti, il sistema è progettato per l'inferenza IA locale, lo sviluppo di modelli e il fine-tuning in ambienti d'ufficio ed edge. Il tower compatto supporta acceleratori tra cui la GPU Intel Arc Pro B50 e la GPU NVIDIA RTX Pro™ Blackwell 2000, offrendo ai clienti opzioni flessibili per ottimizzare le prestazioni per un'ampia gamma di carichi di lavoro IA.

Anche i sistemi edge Supermicro a profondità ridotta 1U SYS-111AD-WN2R e il compatto SYS-E300-13AD5 sono stati aggiornati per supportare i processori Intel Core Series 2, consentendo ai clienti di aumentare le prestazioni IA e di elaborazione mantenendo invariati l'ingombro delle implementazioni esistenti e gli investimenti infrastrutturali. Le piattaforme aggiornate supportano inoltre la memoria DDR5, aiutando i clienti a migliorare la larghezza di banda e la reattività del sistema, rispondendo al contempo alla crescente domanda di tecnologie di memoria di nuova generazione.

Supermicro supporta ora anche un'ampia gamma di GPU Intel Arc Pro serie B all'interno del proprio portafoglio leader di mercato di server Edge AI, offrendo un nuovo livello di accelerazione grafica professionale discreta per carichi di lavoro IA e di visual computing.

Supermicro DCBBS offre un'infrastruttura IA completa e modulare costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, consentendo implementazioni flessibili che spaziano da singoli server e networking fino a soluzioni rack-scale e infrastrutture per data center, inclusi software e servizi. Supermicro continua a guidare il settore con il proprio portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture IA, consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di implementare data center IA scalabili, efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

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