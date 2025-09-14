Supermicro inizia le spedizioni in grandi quantità di sistemi NVIDIA Blackwell Ultra e soluzioni Rack Plug-and-Play per data center

SAN JOSE, California, 14 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA, cloud, storage e 5G/edge, ha annunciato oggi l'ampia disponibilità delle sue soluzioni NVIDIA Blackwell Ultra. Supermicro fornisce ora rack GB300 NVL72 e sistemi NVIDIA HGX B300 predisposti per Plug-and-Play (PnP) ai clienti in tutto il mondo. Queste soluzioni sono appositamente progettate e pre-validate a livello di sistema, rack e data center prima della spedizione, consentendo una rapida implementazione delle massime prestazioni e densità di elaborazione del settore per un'infrastruttura di IA trasformativa che comprende l'addestramento di IA su larga scala, il ragionamento IA in tempo reale, le applicazioni di IA agentica, l'inferenza IA multimodale e le distribuzioni di IA fisica.

"Supermicro vanta la migliore storia comprovata di risultati positivi in termini di implementazione rapida e di successo delle nuove tecnologie NVIDIA", spiega Charles Liang, presidente e amministratore delegato Supermicro. "Grazie alle soluzioni Supermicro Data Center Building Block e alla nostra competenza nell'implementazione in loco, consentiamo la fornitura chiavi in mano della piattaforma IA più performante – fondamentale per i clienti che desiderano investire in tecnologie all'avanguardia. I clienti dei data center devono affrontare numerose sfide infrastrutturali legate all'IA: topologia e cablaggio di rete complessi, fornitura di energia elettrica e gestione termica. Supermicro fornisce soluzioni pre-validate e plug-and-play su scala di sistema, rack e data center, consentendo alle fabbriche IA di implementarle rapidamente e aiutando i nostri clienti a essere leader nel settore dell'IA".

Per ulteriori informazioni visitare https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Supermicro integra i progressi generazionali di Blackwell Ultra con l'ingegneria a livello di sistema e di rack per creare una soluzione che massimizza l'efficienza e le prestazioni alla scala necessaria. A livello di sistema, i sistemi Supermicro NVIDIA Blackwell Ultra presentano un'esecuzione avanzata per il raffreddamento ad aria e a liquido, ottimizzato per un maggiore utilizzo della potenza della GPU. Le schede Blackwell Ultra GB300 e B300 possono essere configurate per sfruttare fino a 1400 W per GPU, offrendo al contempo prestazioni di inferenza superiori del 50% utilizzando l'elaborazione FP4 e una capacità HBM3e superiore del 50% rispetto a NVIDIA Blackwell. Disporre di maggiori dimensioni di memoria e velocità di inferenza più elevate è fondamentale per eseguire in modo efficiente modelli più complessi e potenti.

Il portafoglio completo Supermicro Blackwell Ultra sfrutta varie innovazioni – lo stack tecnologico di raffreddamento a liquido diretto (DLC) sviluppato da Spermicro, il raffreddamento ad aria avanzato e l'ottimizzazione della struttura I/O. Supermicro offre in grandi quantità il portafoglio più ampio del settore di sistemi NVIDIA Blackwell, convalidato da implementazioni comprovate sul mercato. Queste soluzioni Supermicro NVIDIA Blackwell Ultra sono progettate specificamente per fungere da elementi costitutivi per le fabbriche IA del futuro e per raddoppiare la larghezza di banda della rete di elaborazione, al fine di raggiungere nuovi parametri di riferimento nella produttività di tali fabbriche.

Le innovazioni nell'IA, tra cui lo sviluppo di modelli di base che ora comprendono migliaia di miliardi di parametri, vengono realizzate a livello di cluster e data center, con enormi fabbriche IA interconnesse tramite reti ad alta larghezza di banda. Supermicro offre soluzioni per l'architettura di riferimento NVIDIA Blackwell Ultra alle aziende che desiderano implementazioni plug-and-play dei sistemi di elaborazione NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand o NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet con larghezza di banda fino a 800 Gb/s. Da un singolo rack a configurazioni a livello di cluster come unità plug-and-play completamente scalabili, con la possibilità di scegliere tra raffreddamento ad aria o a liquido, queste soluzioni basate sull'architettura di riferimento consentono ai clienti di sfruttare appieno l'integrazione Blackwell Ultra di NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC da 800 Gb/s in NVIDIA GB300 NVL72 e NVIDIA HGX B300. Il sistema rack-scale Supermicro GB300 NVL72 raggiunge prestazioni di elaborazione FP4 ad alta densità da 1,1 exaFLOPS, mentre i sistemi NVIDIA HGX B300 nelle configurazioni 8U raffreddate ad aria e 4U raffreddate a liquido garantiscono un incremento delle prestazioni fino a 7,5 volte superiore rispetto ai sistemi basati sull'acceleratore NVIDIA Hopper™, con 144 petaFLOPS di elaborazione FP4 e 270 GB di memoria HBM3e per GPU.

La soluzione completa di Supermicro con NVIDIA Blackwell Ultra è completamente integrata per combinare l'hardware con il software infrastrutturale e il software applicativo – NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Blueprints e NVIDIA NIM – per offrire prestazioni IA ottimizzate a questi potenti sistemi. Inoltre, Supermicro DCBBS offre una gamma di servizi –implementazione in loco di cablaggi cluster e altri componenti critici del data center, come apparecchiature termiche e di alimentazione – per garantire time-to-market e messa in linea rapidi. In combinazione con la tecnologia DLC-2 (raffreddamento diretto a liquido), DCBBS aiuta i clienti a risparmiare fino al 40% di energia, riducendo del 60% l'ingombro del data center e diminuendo del 40% il consumo di acqua, il tutto con un TCO inferiore del 20%. Con la continua espansione delle fabbriche IA, il pacchetto AI Factory DCBBS di Supermicro fornisce ai data center tutti gli strumenti necessari per soddisfare i requisiti sempre più complessi di elaborazione con l'IA.

