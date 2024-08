Supermicro lancia SuperCluster plug-and-play per NVIDIA Omniverse, offrendo agli sviluppatori prestazioni scalabili, flessibilità e ottimizzazione delle risorse

La soluzione rack Supermicro offre fino a 256 delle GPU NVIDIA PCIe più avanzate in un'unica unità scalabile per massimizzare le prestazioni per carichi di lavoro 3D e IA, ottimizzata per distribuzioni su larga scala di NVIDIA Omniverse

SAN JOSE, California e DENVER, 2 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Conferenza SIGGRAPH 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, ha annunciato una nuova aggiunta al suo portafoglio SuperCluster di soluzioni per infrastruttura IA plug-and-play per la piattaforma NVIDIA Omniverse™, per fornire flussi di lavoro 3D generativi ad alte prestazioni potenziati dall'intelligenza artificiale su scala aziendale. Questo nuovo SuperCluster offre i più recenti sistemi Supermicro NVIDIA OVX™ e consente alle aziende di ridimensionarsi facilmente con l'aumento dei carichi di lavoro.

"Supermicro è stata leader del settore nello sviluppo di prodotti ottimizzati per GPU, tradizionalmente per la grafica 3D e l'accelerazione delle applicazioni, e ora per l'intelligenza artificiale", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, le aziende sono alla ricerca di un'infrastruttura informatica che integri tutte queste funzionalità in un unico pacchetto. SuperCluster di Supermicro è dotato di GPU PCIe 4U completamente interconnesse NVIDIA-Certified Systems™ per NVIDIA Omniverse, con un massimo di 256 GPU NVIDIA L40S PCIe per unità scalabile. Il sistema aiuta a fornire prestazioni elevate su tutta la piattaforma Omniverse, comprese le integrazioni di intelligenza artificiale generativa. Sviluppando questo SuperCluster per Omniverse, non stiamo semplicemente offrendo un prodotto; stiamo fornendo una porta d'accesso al futuro dello sviluppo e dell'innovazione delle applicazioni."

SuperCluster per NVIDIA Omniverse amplia l'offerta di Supermicro di soluzioni rack IA ottimizzate per le applicazioni. Un'ampia gamma di professionisti dipende da flussi di lavoro 3D ad alta intensità di calcolo, con casi d'uso che vanno dalla progettazione del prodotto ai gemelli digitali industriali. L'intelligenza artificiale generativa ha potenziato i flussi di lavoro 3D esistenti e sta alimentando una nuova era di applicazioni. SuperCluster per NVIDIA Omniverse aiuta a semplificare l'implementazione di un'infrastruttura scalabile per le esigenze di carichi di lavoro multipli di 3D e IA.

I sistemi Supermicro NVIDIA OVX costituiscono l'elemento fondamentale della potenza di elaborazione del cluster. Ogni nodo del sistema ospita fino a 8 delle più recenti GPU PCIe NVIDIA, che offrono la combinazione delle massime prestazioni 3D e prestazioni eccezionali di intelligenza artificiale generativa tramite Tensor Core e supporto di Transformer Engine. I sistemi sono alimentati da 4 PSU Titanium Level da 2700 W, tutti contenuti all'interno di uno chassis ad alto flusso d'aria, per garantire stabilità in scenari di utilizzo elevato. Fino a quattro SuperNIC BlueField®-3 o quattro NIC NVIDIA ConnectX®-7 per sistema forniscono velocità di rete di 400 Gb/s con scalabilità e sicurezza elevate.

I sistemi GPU PCIe 4U di Supermicro sono completamente certificati NVIDIA per NVIDIA Omniverse, e hanno superato un rigoroso processo di convalida che ne verifica prestazioni, affidabilità, scalabilità e sicurezza. Le organizzazioni possono ottimizzare le prestazioni della vasta gamma di carichi di lavoro all'interno della piattaforma di sviluppo NVIDIA Omniverse, incluso l'ecosistema OpenUSD di livello mondiale e le tecnologie di intelligenza artificiale generativa attraverso le API Omniverse Cloud.

SuperCluster per NVIDIA Omniverse è una soluzione infrastrutturale completamente interconnessa che garantisce a designer, artisti, ingegneri e altri utenti l'accesso al massimo livello di elaborazione GPU nel momento del bisogno, con accesso diretto alle GPU virtuali o accesso bare metal ai nodi di sistema completi. La struttura di rete ad alte prestazioni da 400 Gb/s, che supporta NVIDIA Spectrum™-X Ethernet, consente alle aziende che sviluppano modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni di attingere a un pool combinato di memoria GPU tra i nodi del sistema, essenziale per l'addestramento di modelli IA di grandi dimensioni.

Le soluzioni rack convalidate di Supermicro vanno da 4 GPU a un'unità scalabile da 256 GPU, che può essere ulteriormente moltiplicata per adattarsi ad aziende di qualsiasi dimensione. I clienti ricevono rack plug-and-play accuratamente convalidati, testati a livello L12 e pronti per l'uso fin dal primo giorno.

Una soluzione altamente personalizzabile, ridimensionata da un singolo rack a scala aziendale

Un SuperCluster Supermicro per NVIDIA Omniverse può essere implementato in una serie di dimensioni e opzioni disponibili a seconda delle esigenze del cliente. I nodi del sistema possono essere dotati di 4 GPU per sistema o 8 GPU per sistema. Le distribuzioni possono essere ridimensionate da un singolo rack con 4 sistemi a un'unità scalabile con 32 sistemi in 5 rack. Le distribuzioni di grandi dimensioni possono essere ulteriormente incrementate tramite unità scalabili per creare cluster praticamente di qualsiasi dimensione.

SuperCluster per unità scalabile NVIDIA Omniverse contiene:

SuperCluster per NVIDIA Omniverse può essere configurato in dimensioni di distribuzione di appena un singolo rack. Una configurazione a rack singolo contiene:

