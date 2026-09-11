Tamar AI libera la creatività con Glanze, la nuova piattaforma di streaming basata sull'IA, presentata all'83ª Mostra del Cinema di Venezia

VENEZIA, Italia, 11 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Tamar AI, azienda di tecnologie creative basate sull'intelligenza artificiale con sede a Palo Alto e sviluppatrice di TapNow, il primo Creative OS al mondo progettato nativamente per l'IA, ha annunciato oggi il lancio di Glanze in occasione dell'83ª Mostra del Cinema di Venezia. Glanze è una piattaforma di streaming dedicata a serie originali, film e mondi esplorabili concepiti nativamente con l'IA. La piattaforma amplia l'ecosistema TapNow, creando un percorso unico e integrato che accompagna i contenuti dalla fase creativa fino al pubblico globale.

Basata su TapNow e alimentata dall'iniziativa globale di incubazione della proprietà intellettuale 10,000 Parallel Universes, Glanze è una piattaforma di streaming progettata per ridefinire il modo in cui le storie vengono scoperte, trasformando l'esplorazione di opere originali in parte integrante dell'esperienza di intrattenimento. Con il lancio di Glanze, serie e film AI-native radicati nelle culture locali possono raggiungere un pubblico globale senza i limiti delle tradizionali piattaforme di streaming. Al debutto, Glanze propone 40 titoli disponibili in anteprima, permettendo alla creatività di superare ogni confine.

«Presentare Glanze a Venezia, uno dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo e uno dei luoghi in cui si intravede per primo il futuro del cinema, esprime la nostra ambizione di affermare l'IA come una forza creativa significativa all'interno dell'industria cinematografica globale. Glanze non è soltanto una piattaforma di streaming, ma una componente integrante dell'ecosistema TapNow, fondata sulla nostra convinzione che l'IA debba amplificare il processo creativo, dall'idea alla distribuzione», ha dichiarato Klaus He, cofondatore di Tamar AI.

Il lancio di Glanze è stato accompagnato da un panel co-organizzato da TapNow il 4 settembre nell'ambito del Venice Production Bridge della Mostra del Cinema di Venezia. Il panel, intitolato «AI x Cinema: The 10,000 Parallel Universes Initiative», ha riunito filmmaker che utilizzano l'intelligenza artificiale, leader del settore e formatori cinematografici per approfondire l'impatto creativo ed economico dell'IA sulla produzione audiovisiva. La sessione si è conclusa con una presentazione tecnica di Primodia, serie di punta dell'iniziativa 10,000 Parallel Universes, realizzata per mostrare concretamente il funzionamento del Creative OS di TapNow. Il 7 settembre, una proiezione curata di una selezione di storie AI-native sviluppate nell'ambito dell'iniziativa ha offerto un primo sguardo ai mondi originali che Glanze è stata progettata per portare a un pubblico globale.

Venezia rappresenta l'inizio di una più ampia serie di iniziative per Tamar AI. La prossima tappa coinvolgerà la community di filmmaker AI dell'azienda in Giappone e Corea in occasione di Arena Peak Asia, l'hackathon proprietario dedicato ai creator e incentrato sullo storytelling transfrontaliero basato sull'IA, in programma dal 16 al 19 ottobre.

Informazioni su Tamar AI

Tamar AI è un'azienda globale di tecnologie creative basate sull'intelligenza artificiale con sede a Palo Alto, in California, fondata sulla convinzione che l'IA debba potenziare il ruolo del creator, non sostituirlo. Il suo prodotto di punta, TapNow, il primo Creative OS al mondo progettato nativamente per l'IA, alimenta un ecosistema che comprende strumenti, community, sviluppo dei talenti, produzione, formazione e distribuzione, creando un percorso continuo dalla prima idea all'opera finita e dalla community dei creator al pubblico globale. Scelta da creator in oltre 150 Paesi e territori, Tamar AI supporta i professionisti della creatività in ogni fase del processo creativo attraverso AI Creation System, l'ecosistema AI-native dedicato ai creator e Glanze, la piattaforma di streaming per IP originali AI-native.

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