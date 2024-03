Tangity: il network di design e creatività di NTT DATA si espande con le aperture in Spagna, Portogallo e Messico

Milano – 14 marzo, 2024 – Tangity, network internazionale di design, strategia e creatività parte di NTT DATA, leader mondiale nei servizi IT e di business digitale, si allarga con le aperture in Spagna, Portogallo e Messico.

La presenza di NTT DATA nello scenario internazionale del design inizia nel 2015, culminando nel 2020 con il lancio del brand globale Tangity in Giappone, Italia, Germania e Regno Unito, seguiti dalla Cina nel 2021, ora da Spagna e Portogallo e prossimamente dal Messico.

Tangity conta nel suo network più di 300 persone, che arriveranno a essere più di 1.000 con le nuove aperture; soltanto in Italia sono oltre 150 i designer fra le sedi di Milano, Roma e Treviso.

Un percorso nato dalla consapevolezza, per un’azienda come NTT DATA, dell’importanza del design nell’indirizzare lo sviluppo di business, prodotti e servizi tecnologici che mettano sempre al centro la persona e le sue esigenze. Questa prospettiva sta alla base dell’impegno di Tangity “We humanize complexity” che vuole trasformare la complessità in un valore per le persone, semplificando l’utilizzo della soluzione sviluppata (tecnologica e non), rendendola inclusiva, accessibile e capace di incontrare i bisogni delle persone per le quali è stata pensata.

Come parte di NTT DATA, Tangity può contare sulla tecnologia sviluppata in casa e presente nel processo di co-progettazione sin dalle fasi iniziali di definizione di un nuovo concept, a garanzia che tutto ciò che viene pensato sia perfettamente realizzabile. Inoltre, il Gruppo NTT investe ogni anno circa 3.6 miliardi di dollari in R&D, fondi che permettono di accedere alle tecnologie più all’avanguardia e di realizzare quindi progetti end-to-end.

Il network offre anche l’opportunità ai propri clienti di avere accesso a mercati con ampie capacità di spesa, in particolare il Giappone, proponendosi come partner per investire in nuovi business.

Tutto ciò permette di realizzare progetti di respiro globale che, grazie all’approccio trasversale e alle competenze di Tangity, sono stati riconosciuti negli anni non soltanto dai clienti, ma anche dal mondo del design, con numerosi premi ricevuti come: la presenza negli ADI Design Index, dell’Associazione per il Disegno Industriale; la selezione per il Premio Compasso d'Oro ADI, il più antico e autorevole premio mondiale di design; il Good Design Award, premio fondato nel 1957 sponsorizzato dal Japan Institute of Design Promotion; l’iF Design Award, uno dei premi di design più prestigiosi al mondo, di proprietà della non-profit iF Design Foundation.

“La nostra forza è la trasversalità, di pensiero e di competenze. Come designer, abbiamo studiato a fondo le abitudini delle persone e le conosciamo da diversi punti di vista: ecco come realizziamo prodotti e servizi in ambiti differenti, usati da milioni di persone e in molti Paesi” - ha dichiarato Roberto Roggero, Head of Tangity Italy. – “La nostra stretta connessione con le eccellenze del Made in Italy si traduce in un approccio autentico alla creazione di design, esaltando l'estetica raffinata del nostro Paese. In questo modo, con il nostro impegno non solo rafforziamo l'identità italiana nel panorama globale, ma contribuiamo a supportare lo sviluppo della digitalizzazione del Paese rendendo la tecnologia più inclusiva, accessibile e alla portata di tutte le persone”.

Su Tangity

Tangity è il design studio di NTT DATA che da marzo 2024 conta circa 1.200 persone nel mondo, che crea e progetta soluzioni tangibili e intuitive, con un impatto positivo sulle aziende e sulla società. Tangity accompagna le aziende nel loro percorso di evoluzione e di innovazione con un approccio end-to-end, aiutandole a guardare al futuro e a immaginare l'impatto a lungo termine delle loro soluzioni. Dall’ideazione alla progettazione, dalla misurazione all'ottimizzazione, potenziando al contempo il loro modo di lavorare e la loro visione strategica.

Visita il sito: tangity.global