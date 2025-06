Tecnologie IoT per la casa: installazioni in ristrutturazione per risparmiare

Roma, 18/06/2025 - Ristrutturare casa è uno dei momenti migliori per introdurre sistemi intelligenti che permettano di migliorare l’efficienza energetica, aumentare il comfort abitativo e abbattere i costi in bolletta. Le tecnologie IoT (Internet of Things), che permettono ai dispositivi domestici di comunicare tra loro e con l’utente tramite Internet, si stanno affermando come soluzioni fondamentali non solo per chi cerca automazione, ma anche per chi desidera una casa più sostenibile dal punto di vista energetico.

Quando si parla di IoT in ambito domestico si fa riferimento a quell’insieme di apparecchiature e impianti connessi e intelligenti che possono rilevare, regolare e ottimizzare i consumi, interagendo tra loro in modo automatizzato. I principali parametri da considerare per valutarne la convenienza sono: il risparmio economico nel lungo periodo, l’efficienza energetica ottenuta, la facilità di gestione e la possibilità di ampliamento futuro del sistema. Ne parliamo con luceled.com, principale esperto in Italia su illuminazione e domotica , anche in funzione delle fonti rinnovabili integrate.

Ecco quindi le tecnologie su cui vale la pena investire durante una ristrutturazione secondo Luceled, in particolare se si rifà anche l’impianto elettrico:

Termostati e valvole intelligenti per il riscaldamento Illuminazione smart con tecnologia LED e controllo remoto Prese e interruttori connessi per una gestione flessibile degli elettrodomestici Sensori ambientali per qualità dell’aria, temperatura e presenza Sistemi di controllo carichi per evitare sprechi e picchi di consumo

Controllo intelligente del riscaldamento

Uno degli investimenti più efficaci riguarda la climatizzazione, in particolare con termostati intelligenti e valvole termostatiche connesse. Questi dispositivi permettono di regolare in modo automatico la temperatura di ogni stanza in base all’orario, alla presenza di persone o alle condizioni meteo esterne, evitando inutili sprechi. Il risparmio sulle bollette del gas può essere significativo, in particolare nelle stagioni intermedie o nelle zone italiane dal clima mite, dove spesso il riscaldamento resta acceso per inerzia.

Illuminazione a LED

Anche l’illuminazione può diventare molto più efficiente con sistemi che regolano automaticamente intensità e accensione. La combinazione tra lampade a LED, a bassissimo consumo, e sensori o timer intelligenti, consente di abbattere drasticamente l’energia sprecata per luci dimenticate accese. Questo aspetto, in particolare, è centrale nella strategia nazionale per la riduzione dei consumi elettrici in ambito residenziale e si riflette anche nelle linee guida degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica.

Controllo dei consumi casalinghi e degli elettrodomestici

Un altro ambito fondamentale è quello delle prese e interruttori smart. Collegando grandi elettrodomestici o dispositivi che normalmente restano in standby, è possibile programmare l’accensione solo in determinate fasce orarie, monitorare i consumi in tempo reale e addirittura scollegarli da remoto. Questa tecnologia diventa ancora più strategica se si ha un impianto fotovoltaico, perché permette di sfruttare l’energia prodotta in autonomia, evitando di acquistare elettricità dalla rete.

Un impianto domotico predisposto per il futuro

Chi sta rifacendo l’impianto elettrico dovrebbe considerare di installare fin da subito un’infrastruttura compatibile con protocolli domotici aperti, che permettano di collegare nuovi dispositivi anche a distanza di anni. In questo modo si evita di dover ristrutturare nuovamente per ampliare la rete, riducendo anche il rischio di obsolescenza. I sensori ambientali integrati, inoltre, aiutano a rendere la casa più salubre e reattiva: regolano ventilazione, raffrescamento o riscaldamento in base alla reale qualità dell’aria o al tasso di umidità.

Energia gestita in modo intelligente

Infine, una menzione va fatta per i sistemi di gestione dell’energia domestica, soprattutto in presenza di fonti rinnovabili. Un impianto che sappia decidere autonomamente quando accendere un elettrodomestico in base alla disponibilità di energia solare, oppure come bilanciare i consumi per non superare la potenza disponibile, rappresenta oggi una delle soluzioni più sostenibili ed efficaci per ridurre la dipendenza energetica e migliorare la propria impronta ambientale, allineandosi agli obiettivi energetici italiani per i prossimi anni.

