TEDxCarcere di Potenza: “A Roma il bilancio di un evento senza precedenti in Italia”

Roma, 16 giugno 2025. Il 13 giugno 2025, alle ore 15.00, presso la Sala ‘Caduti di Nassirya’ del Senato della Repubblica (Palazzo Madama, Roma), si è tenuta una conferenza stampa istituzionale per illustrare i risultati e l’impatto sociale, culturale ed educativo del TEDxCarcerediPotenza: il primo TEDx in un carcere italiano, evento tenutosi lo scorso 20 marzo 2025 presso la Casa Circondariale ‘Antonio Santoro’ di Potenza.

La conferenza, organizzata su iniziativa del Senatore Marco Silvestroni, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva su come cultura, innovazione e partecipazione civica possano contribuire in maniera concreta alla costruzione di percorsi di reinserimento e di cittadinanza attiva anche nei contesti più complessi. “Ringrazio i ragazzi che si sono fatti promotori di un progetto di grande valore umano e sociale. Il tempo ha valore se ha valore quello che facciamo mentre scorre. Promuovere questo valore è promuovere un futuro migliore”.

TEDxCarcerediPotenza è parte dell’ecosistema globale di TED, una delle piattaforme culturali più influenti al mondo. Nata nel 1984 negli Stati Uniti come conferenza dedicata a Technology, Entertainment and Design, TED è oggi un movimento internazionale di diffusione di idee, che coinvolge scienziati, artisti, innovatori, attivisti e testimoni diretti. I contenuti TED, diffusi attraverso i celebri TED Talk, hanno superato i 9 miliardi di visualizzazioni online e raggiungono ogni anno milioni di persone in oltre 170 Paesi.

Nel solco di questa rete globale, i TEDx sono eventi locali organizzati in autonomia su licenza TED, con l’obiettivo di valorizzare idee e progetti rilevanti per le comunità. TEDxCarcerediPotenza rappresenta una tappa inedita per l’Italia e un momento di grande valore simbolico e culturale: si è trattato del primo TEDx mai realizzato all’interno di un istituto penitenziario italiano, e solo il secondo in Europa.

Il progetto è stato ideato e realizzato da un team di giovani under 30 provenienti da diverse regioni italiane, con il sostegno della Fondazione Eni Enrico Mattei, della Fondazione Carical, della Fondazione Potenza Futura, e con il pieno supporto della Direzione della Casa Circondariale. L’evento ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, a conferma del suo valore in termini di innovazione sociale e culturale.

Undici sono stati gli speaker protagonisti della giornata di marzo, tra cui tre detenuti, che hanno condiviso riflessioni, esperienze personali e visioni legate al tema scelto per l’edizione: il Tempo. Il tempo è una risorsa apparentemente uguale per tutti, ma la sua percezione varia in modo radicale a seconda del contesto e delle esperienze personali. In carcere, il tempo si dilata, si sospende, talvolta sembra arrestarsi. Ma può anche trasformarsi in uno spazio di riflessione, consapevolezza e rigenerazione.

TEDxCarcerediPotenza ha voluto indagare proprio queste dimensioni: come cambia il senso del tempo quando cambiano le coordinate della vita, e in che modo la cultura può diventare ponte tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, strumento di connessione, emancipazione e apertura. Gli interventi hanno toccato temi cruciali e attuali: il tempo necessario per la diagnosi precoce di un tumore, il tempo nei modelli climatici, il tempo sospeso della giustizia, quello della detenzione e della speranza.

L’obiettivo del progetto è quello di dimostrare che la cultura è capace di attraversare ogni barriera, comprese quelle fisiche e simboliche rappresentate dalle mura carcerarie. Offrire la parola a chi solitamente non ha voce ha prodotto un impatto tangibile, non solo sui partecipanti interni all’istituto, ma anche sulla società civile, sulle istituzioni e sulle reti culturali che hanno sostenuto l’iniziativa.

Nel corso della conferenza stampa del 13 giugno sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni promotrici e sostenitrici dell’iniziativa, tra cui: il Sen. Marco Silvestroni Segretario di presidenza del Senato della Repubblica, Luisa Torsi Ricercatrice e Chimica vincitrice del Premio Merck, Fabio Bolzetta docente e Presidente di WeCa, Andrea Lo Sasso Fisico, Gianmaria Ferretti e Fabrizio Manna Organizzatori.

La conferenza stampa è stata un’occasione importante per discutere i risultati già emersi dall’iniziativa promossa da TEDxCarcerediPotenza, i progetti futuri e le ricadute concrete in termini di inclusione, formazione e reinserimento. La conferenza è stata anche un’opportunità per riflettere su come le buone pratiche possano essere replicate su scala nazionale, grazie alla sinergia tra istituzioni, enti del terzo settore, fondazioni e mondo giovanile.

