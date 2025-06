Tennis – Sinner, nel regno di Federer, è pronto a confermarsi campione Il numero 1 del mondo, ancora in trionfo a Halle, a 1,57 su Sisal.it

Roma, 18 giugno 2025 – La prima, seppur con qualche fatica di troppo soprattutto nel primo set, è andata. Jannik Sinner ha esordito nel torneo di Halle, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno contro Hubi Hurkacz, battendo il beniamino di casa Yannick Hanfmann in due set. Il numero 1 del mondo prepara l’assalto a Wimbledon in un palcoscenico a lui caro ma, soprattutto, nel giardino di casa di Roger Federer: il fenomeno svizzero, infatti, ha trionfato in ben 10 occasioni (record) sull’erba tedesca. La curiosità? King Roger ha battuto 10 avversari diversi in altrettanti finali. Sinner, dal canto suo, va a caccia di un back to back che sarebbe il viatico migliore verso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club: gli esperti Sisal ritengono Jannik favoritissimo a 1,57 per confermare il titolo ad Halle.

Alle spalle dell’azzurro si piazza Alexander Zverev, due finali consecutive su questi campi tra il 2016 e il 2017 ma nessuna vittoria. Il numero 3 del ranking ATP, reduce dalla sconfitta in finale a Stoccarda, è ancora alla ricerca del primo successo sull’erba della carriera: riuscirci davanti al pubblico amico è impresa che si gioca a 6,00.

Il podio dei favoriti è completato dalla coppia russa formata da Daniil Medvedev e Andrej Rublev. Entrambi sconfitti all’atto conclusivo di Halle in passato, i due moscoviti cercano riscatto in una stagione che, finora, ha regalato più delusioni che gioie. Rublev ha vinto un solo torneo, a Doha, mentre Medvedev non trionfa addirittura da due anni, dagli Internazionali d’Italia: il successo, per entrambi, pagherebbe 12 volte la posta.

