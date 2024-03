Tennis – Sinner vuole prendersi tutto a Indian Wells: l’azzurro campione, e numero 2 del mondo, a 2,25 su Sisal.it

Roma, 15 marzo 2024 – Quella che Jannik Sinner sta per affrontare sarà l’ennesima notte prima degli esami. Il fenomeno azzurro del tennis sembra davvero non volersi fermare e vuole continuare la sua scalata al tetto del mondo partendo da Indian Wells. Jannik, che ha una striscia aperta di 19 vittorie consecutive, punta deciso a vincere il secondo Masters 1000 in carriera e a salire, contestualmente, al numero 2 della classifica ATP. In realtà il tennista di San Candido potrebbe piazzarsi alle spalle di Djokovic già domani sera quando, in semifinale, sfiderà Carlos Alcaraz, campione uscente a Indian Wells. Gli esperti Sisal vedono l’azzurro favorito a 1,65 contro il 2,20 dello spagnolo. Sarà l’ottavo confronto tra i due giovani fenomeni con Sinner in vantaggio per 4-3 sebbene, lo scorso anno, Alcaraz si impose proprio a Indian Wells sempre in semifinale. Le probabilità che il primo set si concluda al tiebreak sono altissime poiché è accaduto in 5 dei 7 precedenti: il risultato esatto di 7-6 per Jannik si gioca a 7,00, quello in favore di Alcaraz a 7,50.

Sinner, dopo l’uscita di scena di Djokjovic per mano di Arnaldi, è il grande favorito ad alzare il trofeo in California: la vittoria dell’azzurro a Indian Wells, per gli esperti Sisal, è data a 2,25. Nessun italiano ha mai trionfato nel torneo e per Jannik sarebbe l’ennesimo record della giovanissima, e vincente, carriera. Alle sue spalle, appaiati in quota a 3,50, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev che, per ragioni diverse, vogliono interrompere la striscia vincente dell’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi. In coda, ma da non sottovalutare, l’idolo di casa Tommy Paul che sogna di essere profeta in patria: il successo del tennista di Voorhees pagherebbe 17 volte la posta.

