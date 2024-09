ThermTec lancia la nuova serie Wild-D, portando l'esplorazione della caccia a un livello superiore con il sistema di doppio campo visivo

HANGZHOU, Cina, 3 settembre 2024 /PRNewswire/ -- ThermTec, azienda leader nella tecnologia e nelle soluzioni di imaging termico a infrarossi, ha lanciato oggi il suo nuovo visore termico monoculare della serie Wild-D. Rilevante per la combinazione innovativa di doppio campo visivo e lenti F0.9, offre versatili opzioni di applicazione basate su un'ampia osservazione e un'identificazione precisa. In abbinamento con il suo rilevatore con valore NETD <18 mK ad alta sensibilità, il dispositivo eccelle nel catturare le più piccole differenze di temperatura, anche in ambienti complessi e condizioni meteorologiche avverse, offrendo una nitidezza delle immagini davvero memorabile.

La serie Wild-D integra perfettamente l'imaging a infrarossi avanzato con la tecnologia a risparmio energetico per soddisfare la crescente domanda di dispositivi portatili multifunzionali. La sua versatilità e le elevate prestazioni garantiscono un'affidabilità eccezionale in diversi scenari, tra cui escursionismo, caccia notturna e operazioni di soccorso.

Caratteristiche principali della serie Wild-D:

"La combinazione del doppio campo visivo e della precisa qualità delle immagini non solo soddisfa le richieste del mercato, ma garantisce anche gli standard qualitativi costanti di ThermTec. Siamo entusiasti di lanciare la serie Wild-D, in grado di offrire versatilità e durata per stare al passo con i tempi. Non vediamo l'ora di vedere questo prodotto offrire un'esperienza senza precedenti agli utenti di vari settori", ha affermato Taurus He, Direttore vendite e marketing.

Informazioni su ThermTec ThermTec Technology Co., Ltd. è un produttore leader a livello mondiale di prodotti termici per quanto riguarda le tecnologie di termografia a infrarossi, in grado di fornire le tecnologie e le soluzioni termiche più recenti e migliori che ottimizzano il modo in cui le persone percepiscono il mondo, creando così condizioni di vita e di lavoro più sicure ed efficienti per l'umanità. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.thermeyetec.com/

