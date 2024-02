Torna La Città dei Gatti per festeggiare la giornata nazionale del gatto

Milano, 15 febbraio 2024 - In occasione della Giornata Nazionale del Gatto, il 17 febbraio, torna come ormai da tradizione, tra Milano, Roma e Vigevano, LA CITTÀ DEI GATTI, la rassegna nazionale di fumetti, cinema, musica e cultura felina più attesa d’Italia realizzata da Fondazione Franco Fossati, Excalibur e Bestia... che giovedì! con il supporto di Feliway, il brand per la serenità dei felini.

Il tema scelto per questa settima edizione della manifestazione è tutto in “rosa”. Sono infatti le gatte le protagoniste indiscusse dell’edizione 2024, a partire dalle eroine di fumetti e cartoni animati di successo, dalla conturbante Catwoman amica-nemica di Batman alla raffinata Duchessa degli “Aristogatti”, dalla Gatta Nera che accompagna Spider-Man alla squinternata Krazy Kat fino alla doppia arte di Gino Paoli, che oltre aver cantato “La gatta” l’ha anche mirabilmente illustrata di suo pugno.

Il festival propone un ampio e vivace calendario di eventi dal 17 febbraio al 17 marzo tra mostre, appuntamenti con esperti di cultura felina, laboratori per i più piccoli, tour cittadini alla scoperta delle colonie feline più importanti e l’attesissimo FELIWAY Concerto in Miao, che si svolgerà il 17 febbraio ore 21.00 presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano. In programma brani musicali dal repertorio classico e leggero, da Gioacchino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart a Maurice Ravel; ospite d’onore del concerto Elisabetta Viviani, presentatrice, attrice e voce amatissima dal grande pubblico soprattutto per la sua interpretazione della storica sigla di Heidi, che aprirà il programma con l’inno di questa edizione: “La Gatta” di Gino Paoli.

Inoltre, proprio in occasione della giornata nazionale del gatto, Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale – che sarà protagonista di alcuni appuntamenti digitali sui canali del festival per scoprire tutto su come accogliere un micio in casa e sul ruolo dei feromoni per il benessere dei gatti – presenterà il tema della femminilità felina con un intervento dal titolo “Femmine contro maschi: un confronto tutto felino”.

Il programma completo e sempre aggiornato de LA CITTÀ DEI GATTI 2024 è consultabile online al sito: https://www.lacittadeigatti.it

FELIWAY - UN PARTNER MOLTO SPECIALE

Feliway, sponsor della Città dei Gatti sin dagli esordi, è il brand per la serenità dei felini: grazie ai suoi feromoni – in tutto simili a quelli rilasciati in natura dai gatti – invia ai mici un messaggio di naturale tranquillità. Disponibile sotto forma di diffusore per ambiente e spray per il trasportino, Feliway ha dimostrato efficacia nel portare serenità nei gatti e aiutarli concretamente contro i diversi segnali di stress come marcature urinarie, graffiature, convivenza agitata con altri gatti, trasporto e viaggio. Dopo anni di ricerca, dalla fine del 2020 è disponibile anche FELIWAY Optimum: un complesso di feromoni felini che riunisce in un prodotto unico un mix selezionato dei feromoni felini più adatti, nella concentrazione idonea per inviare al gatto messaggi di fiducia e sicurezza sia ambientale che sociale in modo completo, preciso ed efficace. Gli studi clinici mostrano che il 93% dei proprietari ha notato maggiore serenità nel gatto in 1 mese, con efficacia dimostrata su tutti i segnali di stress più comuni anche quando compresenti. Per saperne di più e scoprire tanti consigli utili per vivere insieme felici: www.feliway.it

Informazioni alla stampa: info@sartoricomunicazione.it