Totocalcio – Raspadori e Bianchetti fanno felice un giocatore di Catania Centrato, in un punto vendita Sisal, un 13 da oltre 260mila euro

Roma, 06 marzo 2024 – Giacomo Raspadori e Matteo Bianchetti hanno davvero poco in comune se non l’essersi affrontati due volte lo scorso anno, una volta in Coppa Italia e l’altra in campionato. Il primo, attaccante del Napoli e della Nazionale, continua a dare il suo contributo per la causa azzurra; il secondo, capitano e leader della Cremonese, sogna di riportare i lombardi in Serie A. Eppure l’ultimo turno di campionato li ha accomunati perché le loro reti nei rispettivi finali di gara, addirittura in pieno recupero quello di Bianchetti, hanno permesso a un giocatore di Catania di centrare un 13 al Totocalcio da oltre 260mila euro.

Un sistema che ha visto coinvolti i maggiori campionati europei: dalla Serie A alla Bundesliga passando per Serie B, Liga e Premier. Le marcature di Giacomo Raspadori in Napoli-Juventus e, soprattutto, quella di Matteo Bianchetti in Modena-Cremonese hanno permesso al fortunato vincitore di poter fare festa. Ma vanno sottolineate, sempre in Serie A, il blitz esterno del Bologna, nel match Champions contro l’Atalanta, e la vittoria salvezza del Verona sul Sassuolo.

La vincita è stata realizzata nel punto vendita Sisal di Alessandro e Marcello Pappalardo, situato in via Costarelli. Il corner sportivo è, dal 1948, un luogo di ritrovo per tutti, appassionati sportivi e non, e, nel corso degli anni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento nell’ambito del Totocalcio: infatti, ogni settimana, vengono sviluppati sistemi integrali come quello che ha centrato la vincita nell’ultimo concorso.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

