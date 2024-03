Tra architettura e paesaggio: gli infissi Prolux Evolution di Oknoplast incorniciano una splendida vista sul lago di Como

Milano, 26 marzo 2024 – Sulla sponda del suggestivo lago di Como sorge una dimora storica risalente agli albori del ‘900, recentemente sottoposta a un'importante ristrutturazione. Questo imponente edificio di 300 metri quadrati, distribuito su tre piani, è stato trasformato in una residenza contemporanea, mantenendo intatto il fascino delle tradizionali case comasche e aggiungendo una nota di modernità sia dal punto di vista estetico che energetico.

Iconici pezzi di design provenienti da marchi prestigiosi come Vitra, Cappellini, Cassina, Kartell e Ventura si fondono con le finiture tipiche delle ville sul Lago di Como, dando vita a interni contemporanei che godono di un'abbondante luminosità. La scelta cromatica, semplice e moderna con un tocco di classicità, contribuisce a creare un ambiente accogliente e allo stesso tempo raffinato. Le pareti chiare conferiscono una sensazione di spaziosità, mentre i pavimenti in legno aggiungono un tocco di calore, perfettamente accostati a mobili minimalisti dai colori neutri.

Per migliorare il comfort termico della residenza, oltre alla realizzazione di un cappotto esterno, sono stati installati serramenti che offrono isolamento termico e acustico, garantendo anche una vista mozzafiato sulla città di Como. La scelta è caduta su Prolux Evolution di Oknoplast, serramenti in PVC dal design squadrato e minimale che si integrano perfettamente con lo stile contemporaneo della dimora, mantenendo al contempo un legame estetico con le finestre tradizionali.

Al piano terra, la presenza di Prolux Evolution nella versione porta finestra con pannello bugnato aggiunge un tocco classico al serramento, mentre al primo piano le finestre ad anta singola creano una romantica cornice per ammirare il panorama lacustre. Le preesistenti persiane in legno sono state sostituite con quelle in alluminio, più leggere e facili da mantenere.

Il profilo snello e il nodo centrale ridotto di Prolux Evolution consentono di massimizzare l'ingresso di luce naturale e godere appieno del paesaggio circostante, garantendo al contempo eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico (Uw fino a 0,8 W/m2K con triplo vetro) e acustico (fino a 45 dB). La posizione centrale della maniglia accentua ulteriormente il design moderno e simmetrico del serramento.

In sintesi, la scelta di Prolux Evolution ha permesso di coniugare perfettamente le esigenze di comfort, estetica e funzionalità, trasformando questa dimora tradizionale sul lago di Como in un ambiente contemporaneo e accogliente, senza perdere il legame con il passato. Grazie all’adozione di serramenti ad alto risparmio energetico e diverse sostituzioni di impianti e l’integrazione di tecnologie all’avanguardia, come la domotica, questa ristrutturazione ha permesso alla casa di raggiungere la classe energetica A.

