Trading 212 supera i 30 miliardi di euro di asset dei clienti e i 4,5 milioni di clienti, consolidando la sua posizione di piattaforma di risparmio e investimento in più rapida crescita nel Regno Unito

LONDRA, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 ha ufficialmente raggiunto un traguardo importante con oltre 30 miliardi di euro di asset dei clienti in amministrazione e una fiorente comunità di 4,5 milioni di clienti a livello globale, che la rendono la piattaforma di risparmio e investimento in più rapida crescita nel Regno Unito.

Trading 212 è stata la prima a fornire investimenti senza commissioni e azioni frazionarie nel Regno Unito e in Europa, trasformando l'accesso ai mercati finanziari. Milioni di persone hanno potuto investire senza dover fronteggiare le elevate commissioni che storicamente hanno rappresentato un ostacolo all'ingresso del mercato azionario.

Oltre ai prodotti di investimento e risparmio, Trading 212 ha recentemente lanciato la Carta Trading 212, che attualmente offre l'1% di cashback su tutti gli acquisti e zero commissioni di cambio valuta (FX), rendendola uno strumento potente e conveniente per le spese quotidiane sia nel proprio Paese che all'estero.

“La nostra missione è sempre stata quella di consentire a tutti di creare ricchezza”, ha dichiarato Ivan Ashminov, co-fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Trading 212. “Raggiungere questa portata è una testimonianza della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e del valore che apportiamo attraverso innovazione, accessibilità e trasparenza.”

Con uno slancio continuo, Trading 212 continua a impegnarsi per rimodellare il futuro della finanza personale, rimuovendo le barriere e offrendo strumenti leader di mercato per investitori e risparmiatori di tutti i giorni.

Informazioni su Trading 212

Trading 212 è una società fintech la cui missione è quella di consentire a tutti di creare ricchezza. Nota per aver rivoluzionato il settore con investimenti senza commissioni, tecnologia intuitiva e prodotti finanziari innovativi, la piattaforma offre azioni, ETF e carte di debito a milioni di clienti nel Regno Unito e in Europa.

Contatti per i media:press@trading212.com www.trading212.com

Quando investi, il tuo capitale è a rischio. Vedere termini e commissioni .

La carta 212 è distribuita da Trading 212 ed è emessa e fornita da Paynetics. Il cashback è pari all'1% fino al 15 luglio 2025, successivamente sarà pari allo 0,5%. Fino a 15 € di cashback ogni mese. Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.

