Tradizione ed innovazione in procreazione assistita : nuovi avanzamenti per realizzare un sogno

Torino, 05/03/2024 - Il progetto di “mettere su famiglia” entra ad un certo punto nella vita di numerose coppie, che vivono la ricerca della gravidanza con l’emozione di chi sa che stringerà tra le braccia il frutto del loro amore, senza probabilmente immaginare di potersi imbattere nelle tortuose strade dell’infertilità.

Eppure, come evidenziato dai dati riportati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le problematiche di infertilità maschile e/o femminile sono in aumento e le coppie che si ritrovano a ricorrere a metodiche di Fecondazione Assistita (PMA: Procreazione Medicalmente Assistita) sono in numero progressivamente crescente.

Il Centro Clinico San Carlo di Ginecologia e Fecondazione Assistita di Torino, diretto dal Prof. Dott. Giovanni Menaldo, assiste da oltre 30 anni le coppie con una diagnosi di infertilità primaria o secondaria ed ha già contribuito alla nascita di migliaia di bambini, rendendo possibile la realizzazione di un sogno in tantissime famiglie.

Gli studi condotti dal Prof. Menaldo e le metodiche innovative presentate in sedi congressuali ed universitarie nazionali ed internazionali si sono rivelati negli anni di grande supporto alle terapie classiche per curare l’infertilità, sia nelle procedure di PMA Omologa (ovvero con gameti provenienti dalla coppia), che in quelle di Fecondazione Assistita Eterologa con Ovodonazione (cioè con ovociti provenienti da donatrici anonime) o con Donazione di Liquido Seminale (cioè con gameti maschili provenienti da donatori anonimi).

La strategia terapeutica che è risultata la chiave vincente nei moltissimi casi trattati è una sinergia di medicina naturale, medicina accademica e medicina rigenerativa, impostata nel massimo rispetto della fisiologia riproduttiva dell’uomo e della donna, con l’obiettivo di ottenere la tanto attesa gravidanza, ma tutelando i delicati equilibri psico-somatici che entrano inevitabilmente in gioco.

Lo studio attento del Prof Menaldo e della sua équipe si focalizza sulle nuove coppie, ma anche su tutte quelle coppie reduci da fallimenti di fecondazione assistita; ogni dettaglio viene analizzato scrupolosamente alla ricerca di quel tassello mancante che potrebbe rivelarsi determinante, nulla viene lasciato al caso, nessuna strada rimane intentata, perché è sempre ben chiaro l’obiettivo, che non è ottenere la gravidanza, ma arrivare a 9 mesi con un bimbo in braccio.

Di grande rilievo sono le numerose ricerche di cui il Prof. Menaldo e la sua équipe sono autori, studi, di cui alcuni recentissimi con dati raccolti nel corso dell’anno 2023, che hanno permesso di mettere a punto metodiche innovative, quali ad esempio la spettrofotometria del liquido seminale, il soft-scratching, le terapie di rigenerazione ovarica ed endometriale mediante PRP (platelet rich-plasma) e fitoterapia energetica e molti altri, con lo scopo di rendere l’utero materno l’ambiente ideale all’annidamento dell’embrione.

L’elemento che ha da sempre contraddistinto l’operato del Centro Clinico San Carlo di Torino nel corso della sua lunga esperienza quasi quarantennale nel trattamento dell’infertilità, è la pianificazione di un iter terapeutico personalizzato, studiato sulla base delle problematiche oggettive della coppia.

Tutti i bambini nati finora e tutti quelli che sono ancora nel grembo delle loro mamme sono la prova di quanto lo studio clinico approfondito, la ricerca costante di trattamenti, apparecchiature e metodiche all’avanguardia, l’attenzione al paziente e la cura dei dettagli facciano la differenza, specialmente in Medicina Della Riproduzione: nessun paziente è uguale all’altro, ogni coppia va trattata in modo esclusivo e personalizzato, ogni organismo reagisce in modo diverso dall’altro, da ogni fallimento si trae insegnamento.

Tra i tanti pazienti che ogni giorno si rivolgono al Centro San Carlo di Torino, troviamo coppie che hanno iniziato da poco la ricerca di una gravidanza e chiedono di essere assistite quando insorgono le prime difficoltà di concepimento; altre coppie arrivano invece da lunghi e travagliati percorsi costellati da ripetuti fallimenti di fecondazioni assistite in altri centri in Italia e all’estero.

Il percorso di Fecondazione In Vitro è una strada ricca di imprevisti, come un percorso ad ostacoli: si può arrivare al traguardo con una felicità mai provata prima, ma si può anche rimanere impigliati in una rete di difficoltà da cui diventa arduo divincolarsi.

Spesso si assiste alla realizzazione di sogni che sembravano inarrivabili, situazioni molto complesse con importanti problematiche sul versante maschile o sul versante femminile o su entrambi, casi dichiarati impossibili in coppie che avevano ormai perso la speranza: sono questi successi, talvolta incredibili, a dare la grinta necessaria a non arrendersi, a non farsi travolgere dagli inevitabili momenti di sconforto e a cercare sempre la luce in fondo al tunnel dell’infertilità, perché purtroppo non sempre si ottiene il risultato atteso e la delusione del fallimento mette a dura prova la stabilità emotiva anche dei più forti.

Le coppie solitamente affrontano i percorsi di procreazione medicalmente assistita con grande entusiasmo, pronte ad accogliere il risultato di tanto impegno psicologico e fisico, ma alle volte si trovano spaesate quando le cose non vanno: il Prof. Menaldo, in modo estremamente realistico, espone ai pazienti le diverse possibilità che si prospettano, preparandoli a gioire in caso di successo, ma anche ad incassare il colpo in caso contrario e a recuperare le energie necessarie per rimettersi in gioco, perché il desiderio di un figlio è una fiamma che, una volta accesa, non può spegnersi facilmente.

Centro Clinico San Carlo di Fecondazione Assistita e Ginecologia

Direttore Prof. Dott. Giovanni Menaldo

Specialità universitaria in Ostetricia-Ginecologia, Oncologia e Senologia

Tel 011658683 – 0116566111

sancarlo@interlink.it

https://www.fecondazione.org/