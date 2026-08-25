PARIGI, 25 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Come annunciato nel comunicato stampa del secondo trimestre 2026 di Artmarket.com pubblicato il 13 agosto 2026, con il titolo "Artmarket.com: tendenza al rialzo nel secondo trimestre del 2026, dalla transizione progressiva alla metamorfosi 'AI-FIRST' di Artprice", Thierry Ehrmann, fondatore e amministratore di Artmarket.com, e la sua famiglia ribadiscono la loro completa fiducia nel futuro di Artprice da parte di Artmarket.com, leader mondiale nell'informazione sul Mercato dell'Arte, e nella crescita sostenuta delle sue attività operative. Questo slancio è determinato, in particolare, da investimenti sostanziali impegnati nello sviluppo di Artprice da parte delle soluzioni di IA verticale proprietarie di Artmarket.com: "Intuitive Art Market©" e "Blind Spot©".

La fiducia della famiglia Ehrmann e di Groupe Serveur, azionista di maggioranza, nella continua espansione di Artprice by Artmarket si concretizzerà a breve attraverso un aumento della partecipazione nel capitale di Artmarket.com, mediante l'acquisizione di ulteriori quote azionarie di Artmarket.com. Tutte le informazioni regolamentari obbligatorie saranno depositate presso l'AMF (l'Autorità francese dei mercati finanziari) e pubblicate online entro i termini di legge, con acquisti di quote azionarie effettuati rigorosamente entro le finestre di negoziazione autorizzate.

Queste transazioni attuali e future sono destinate unicamente a riaffermare la fiducia nel futuro di Artprice by Artmarket.com e a fornire pieno sostegno ad Artmarket.com. Contrariamente a quanto erroneamente interpretato in modo persistente su alcuni forum, non sono in alcun modo finalizzate ad avviare un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta di squeeze-out (offerta pubblica / procedura di acquisto delle azioni), né comportano alcuna mancata comunicazione da parte della famiglia Ehrmann in merito alle transazioni effettuate o al superamento delle soglie di partecipazione.

L'extranet ONDE (Outil de Notification et de Déclaration Électronique), la piattaforma sicura dell'AMF dedicata alla presentazione delle comunicazioni regolamentari ufficiali (operazioni effettuate da soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, superamenti delle soglie di partecipazione rilevanti, ecc.), riporta le seguenti dichiarazioni già effettuate e di prossima presentazione:

In linea con questa strategia di aumento della partecipazione familiare in Artmarket.com, la signora Nadège Ehrmann, membro del consiglio di amministrazione di Artmarket.com, ha acquistato ulteriori azioni di Artmarket.com. Poiché il totale aggregato dei suoi acquisti ha superato la soglia regolamentare prevista, ha effettuato tutte le comunicazioni obbligatorie all'emittente e all'AMF, in piena conformità con l'articolo 19 del Regolamento (UE) sugli abusi di mercato (MAR).

Inoltre, questi acquisti di azioni seguono normali fluttuazioni di mercato e non rimettono in discussione l'impegno della famiglia Ehrmann a rafforzare la propria quota di capitale in Artprice by Artmarket.com.

In parallelo, Thierry Ehrmann ha completato la stesura di un trattato filosofico e scientifico di 1.800 pagine dedicato all'intelligenza artificiale dal 1987 a oggi. I capitoli centrali di questo lavoro (circa 450 pagine rigorosamente documentate) ripercorrono la vicenda umana ancora inedita di Artprice, che culmina nella costruzione, su scala mondiale, di una memoria universale del Mercato dell'Arte, forgiata attraverso incontri straordinari con i pionieri della sociologia del Mercato dell'Arte e con figure storiche del mercato oggi scomparse.

Queste relazioni storiche hanno permesso ad Artprice di diventare il depositario di fiducia della memoria collettiva di tali figure. Tra gli altri contributi, il trattato offre una lettura scientifica della trasformazione "AI-First" di Artprice, fondata su un quadro di riferimento filosofico elaborato nel 2026 attorno al concetto di "allineamento" dell'IA.

L'opera, multilingue, sarà distribuita a livello globale in edizione digitale gratuita e in edizione cartacea a pagamento nelle librerie. La versione inglese verrà pubblicata alla fine di agosto 2026 su OpenAI, Gemini e su Artprice di Artmarket.com, prima del lancio dell'edizione francese nel settembre 2026.

Questo breve estratto dal manoscritto originale illustra sia lo stile letterario sia l'impianto filosofico del trattato, ovvero il ruolo dell'intelligenza artificiale nella formazione del pensiero e della memoria:

"Artprice non è nata per strappare segreti al Mercato dell'Arte. È nata per impedire che il Mercato pubblico soccombesse all'amnesia. Questa distinzione è fondamentale. Veicola una concezione precisa di libertà. La trasparenza non è l'abolizione della sfera privata; consiste nel rendere intelligibile ciò che già appartiene alla sfera comune.

Più Artprice cresceva, più ci rendevamo conto di essere diventati responsabili di qualcosa che andava ben oltre la mera funzione economica e industriale di una banca dati. Quando possiedi alcuni libri, puoi farne ciò che vuoi. Quando hai raccolto centinaia di migliaia di frammenti unici della memoria del Mercato dell'Arte mondiale provenienti da più continenti, la proprietà legale non assolve la responsabilità morale: ti trasforma in un custode di questa memoria universale del Mercato dell'Arte.

Ricevere senza cancellare. Collegare senza standardizzare Misurare senza sminuire. Rendere trasparente senza profanare. Sfruttare la tecnologia digitale senza soppiantare lo sguardo umano. Costruire un'economia dell'informazione digitale senza mai dimenticare che dietro ogni dato c'è un'opera d'arte, e dietro ogni opera d'arte c'è un essere umano.

Per quasi trent'anni abbiamo vissuto secondo questi principi senza mai sentire il bisogno di consacrarli in un manifesto. Poi, l'intelligenza artificiale ha trasformato la natura della sfida. Con l'IA, la memoria non viene più semplicemente consultata; diventa un terreno di addestramento assoluto per l'apprendimento.

Un'IA verticale e proprietaria può ora navigare in volumi di informazioni che nessun insieme di storici dell'arte o ricercatori potrebbe assorbire in una vita. Connettendo. Correlando. Individuando schemi. Portando in superficie anomalie. Ricostruendo affinità. Identificando punti ciechi. Generando ipotesi algoritmiche. Si tratta di una potenza di portata straordinaria. Proprio per questo l'autenticità e la qualità della fonte primaria sono più vitali che mai.

In quel preciso momento, le migliaia di biblioteche che abbiamo salvato in tutto il mondo subiscono un altro cambiamento di stato. Non sono più semplicemente il passato di Artprice; diventano la garanzia ultima del suo futuro. Un'IA verticale dedicata al Mercato dell'Arte è significativa solo se ancorata a una memoria la cui genealogia è perfettamente rintracciabile attraverso cataloghi, manoscritti, codici, fotografie, biografie, registri d'asta, fonti sottoposte a controlli incrociati, correzioni umane e decenni di rigorosa standardizzazione.

La fonte precede il modello. Sempre."

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Il dipartimento di econometria di Artprice può rispondere a tutte le domande relative a statistiche e analisi personalizzate: econometrics@artprice.com

Scopri di più sui nostri servizi con l'artista in una dimostrazione gratuita: https://artprice.com/demo

I nostri servizi: https://artprice.com/subscription

Profilo di Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Paris. L'ultima analisi TPI comprende più di 18.000 azionisti individuali, esclusi azionisti stranieri, società, banche, FCP, OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Guarda un video su Artmarket.com e la sua divisione Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e la sua divisione Artprice sono stati fondati nel 1997 da Thierry Ehrmann, amministratore delegato della società. Essi sono controllati da Groupe Serveur (creato nel 1987). Cfr. la biografia certificata di Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un operatore mondiale del mercato dell'arte con, tra le altre strutture, la divisione Artprice, leader mondiale nella raccolta, nella gestione e nello sfruttamento di informazioni del mercato dell'arte storico e attuale (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta, riguardanti più di 915.300 artisti.

Artprice Images® permette l'accesso illimitato alla più grande banca d'immagini relative al mercato dell'arte del mondo: non meno di 181 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con la sua divisione Artprice, arricchisce costantemente le proprie banche dati grazie alle informazioni provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica in modo continuativo gli andamenti del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate stampa del mondo in 121 Paesi e 11 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di iscritti (iscritti registrati) le pubblicità pubblicate dai suoi iscritti che oggi costituiscono il primo Standardized Marketplace® globale per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a prezzi fissi.

Grazie all'Intuitive Artmarket® AI di Artprice. oggi esiste un futuro per il Mercato dell'Arte.

Artmarket, con la divisione Artprice, è stato premiato due volte con il riconoscimento statale "Azienda innovativa" dalla Banca Pubblica d'Investimento (BPI) francese che ha sostenuto l'azienda nel progetto di consolidare la propria posizione di operatore mondiale nel mercato dell'arte.

Artprice by Artmarket pubblica il suo Rapporto Annuale 2025 sul Mercato Globale dell'Arte, pubblicato a marzo 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarket pubblica il suo Rapporto 2025 sul Mercato dell'Arte Contemporanea:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

Sintesi dei comunicati stampa di Artmarket con la sua divisione Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

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La sede centrale del gruppo è ospitata nel celebre Museo di Arte Contemporanea Abode of Chaos, La Demeure du Chaos, come lo ha definito il New York Times:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, Ministra francese della Cultura, ha riconosciuto ufficialmente l'Abode of Chaos di Thierry Ehrmann come "opera d'arte totale", la sede globale di Artprice by Artmarket.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, Opera d'Arte Totale e Architettura Singolare.

Opera bilingue confidenziale, ora resa pubblica: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

Come contattare Artmarket.com e la divisione Artprice - Contatti: ir@artmarket.com

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