Un evento unico in arrivo nella storica cornice del teatro “IL PARIOLI COSTANZO” il prossimo 22 e 23 aprile si tratta della serata "IL CIRCO CHE DANZA" movimenti di danza e circo contemporaneo"

Un'idea dei fratelli Longo che da anni dedicano la loro vita al mondo dell'arte circense e della danza. L'evento vuole essere un manifesto che celebra la bellezza della contaminazione tra le arti sceniche , un'ode alla fratellanza senza confini e alla creatività senza limiti di appartenenza.

Roma, 8 aprile 2024. Valerio Longo ,che porta con sé una lunga e illustre carriera ,racconta : "Ho danzato su palcoscenici molto prestigiosi e collaboro con importanti compagnie ed istituzioni nazionali e Internazionali come coreografo.Ciò che mi spinge è una ricerca personale. Sogno da sempre di unire la mia ricerca anche con quella di mio fratello Alberto, esperto del mondo del circo contemporaneo e questo mio desiderio, finalmente vedrà la luce".

Alberto longo a sua volta vanta oggi una carriera significativa nel mondo circense e ha sempre creduto nel potere di trasformazione e di unione che il circo porta con sé.

"Abbiamo entrambi alle spalle una carriera significativa" spiega "ma il nostro sogno da bambini era anche quello di mettere insieme i nostri talenti".

Grazie a questa serata voluta da Alberto Longo, direttore generale del centro di produzione di circo contemporaneo lazio, con i suoi artisti sfida gli stereotipi del circo tradizionale e assieme alla poliedrica compagnia Artemakia uniti ai sensibili e talentuosi interpreti danzatori del Balletto di Roma, andrá in scena un incontro vigoroso con la maestria del circo e la raffinatezza e l'eleganza della danza.

Una fusione di stili e sensazioni che si irradiano attraverso ogni movimento coreografico andando oltre la mera esibizione artistica portando il pubblico a superare i confini convenzionali , a lasciarsi quindi trasportare dalle emozioni universali che si dipanano sul palcoscenico.

Il 22/23 aprile quadro dopo quadro si prenderà parte ad un'esperienza collettiva, condividendo emozioni al di là delle differenze individuali. Grazie al supporto dei partner e della disponibilità del teatro “IL PARIOLI COSTANZO”, con la sua storia ricca di tradizione e innovazione , così da confermarsi come il luogo perfetto per ospitare l'intento dei fratelli Longo. "Perché il nostro obiettivo è portare la nostra arte in ogni angolo Del territorio nazionale, ispirando e trasformando così le comunità con la Condivisione della nostra passione e del nostro forte impegno "

Per informazioni:

https://www.cpccl.it/

Biglietteria

https://ilparioli.vivaticket.it/it/event/il-circo-che-danza/233124