Un fine settimana di musica e sport all’Ippodromo Snai San Siro

Il 18 e 19 maggio spazio alle note di Piano City Milano e alla 17^ giornata stagionale del Galoppo

Milano, 16 maggio 2024 – L’Ippodromo Snai San Siro si appresta ancora una volta a trasformarsi in palcoscenico d’eccezione per la tredicesima edizione di Piano City Milano, l’attesissimo festival di pianoforte diffuso e ormai colonna sonora della città che quest’anno si svolgerà dal 17 al 19 maggio.

In particolare, l’impianto liberty milanese - nonché uno dei più dinamici e amati spazi di aggregazione della città - ospiterà tre concerti gratuiti aperti a tutti gli appassionati di musica. Si parte sabato 18, quando il concertista solista Fabrizio Grecchi si esibirà alle 18.30 sotto il Cavallo di Leonardo (Ingresso Piazzale dello Sport 6) con il suo “Beatles Piano Solo”: da “Hey Jude” a “Yellow Submarine”, passando per “Let it Be” a “Here Comes the Sun”, Fabrizio Grecchi intratterrà il pubblico dell’Ippodromo con un indimenticabile tributo al leggendario gruppo inglese dei Fab Four. Nel corso della sua carriera, Fabrizio Grecchi ha svolto centinaia di concerti in Piano Solo sia come tributo ai Beatles sia con musiche originali. Ha all’attivo tournée negli USA e collaborazioni con artisti come Andrea Bocelli, PFM, Rodolfo Maltese e ha prodotto Sound Design e musiche per il cinema e per il teatro. Come compositore e produttore ha scritto numerose colonne sonore, tra cui il contributo per la giornata mondiale dell’acqua a Tokyo e la colonna sonora del balletto “Bang to the Heart”, in cartellone al Fringe Festival di Edimburgo. Le esibizioni di Grecchi dedicate ai Beatles sono supportate e sostenute dall’associazione Beatlesiani D’Italia Associati.

I più curiosi potranno arrivare all’Ippodromo già nel primo pomeriggio – a partire dalle 15.00 – per assistere alla 17^ giornata stagionale del galoppo con tre importanti corse valide, per il Premio Nogara, il Premio Incisa della Rocchetta e il Premio Paolo Mezzanotte, e godersi le consuete attività extra-ippiche di intrattenimento e animazione dedicate alle famiglie e ai bambini.

Il secondo appuntamento è per la mattinata di domenica 19 maggio di fronte alla Palazzina del Peso (Ingresso Piazzale dello Sport 16), quando a partire dalle 11.00 il pianista Lorenzo Tosarelli proporrà uno speciale omaggio al compositore brasiliano Chico Buarque, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita. Tosarelli ha partecipato per diversi anni a importanti Festival musicali sia in Italia che all’estero. Tra questi JazzMi, Estate al Castello, PuntoZero Festival, Malandro Festival e Femusc Festival a Jaragua do Sul (Brasile), dove ha avuto l’occasione di collaborare con grandi nomi della musica popolare brasiliana come Marcelo Ghelfi, Jane Duboc, Daniela Spielmann, Dino Barioni, Marinho Andreotti, Ramon Montagner. Nel 2023 ha pubblicato i dischi “Il serpente a 7 teste”, con la collaborazione di Vinicius Surian e Fabio Turchetti, e “Eros”, con Roberto Bartoli e Maurizio Lesmi.

Chiude il programma dei concerti all’Ippodromo Snai San Siro la presentazione dell’album e del progetto internazionale “YAS, Your Anima System” di Giulia Mazzoni, che si esibirà alle 15.30 di domenica 19 maggio presso la tribuna centrale dell’Ippodromo (Ingresso Piazzale dello Sport 16). Giulia Mazzoni ha all’attivo numerosi concerti in Italia e nel Mondo in importanti teatri, festival e club. Ha composto e interpretato la colonna sonora del film “Anna” del regista Marco Amenta, presentato alla 80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. L’album “YAS Your Anima System”, registrato tra Firenze, Los Angeles e Praga con la produzione di Thom Russo (produttore americano vincitore di 16 Grammy Awards) sarà proposto in esclusiva per Piano City Milano 2024 in una speciale versione di solo pianoforte.

L’ingresso ai concerti di Piano City all’Ippodromo Snai San Siro è gratuito fino ad esaurimento posti.

Calendario concerti:

Sabato 18 maggio, ore 18.30: Fabrizio Grecchi – Cavallo di Leonardo (Ingresso Piazzale dello Sport 6)

Domenica 19 maggio, ore 11.00: Lorenzo Tosarelli – Palazzina del Peso (Ingresso Piazzale dello Sport 16)

Domenica 19 maggio, ore 15.30: Giulia Mazzoni – Tribuna Principale (Ingresso Piazzale dello Sport 16)