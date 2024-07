Un meraviglioso scambio culturale tenutosi a Dongying ha richiamato un pubblico di adolescenti americani

DONGYING, Cina, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, 16 adolescenti del Midland e di altre ridenti località degli Stati Uniti hanno effettuato uno scambio di 10 giorni a Dongying, nella provincia di Shandong. L'evento è stato molto proficuo per loro. Hanno dichiarato che questo viaggio a Dongying ha permesso loro di vivere appieno il fascino unico della cultura cinese, così come l'ospitalità e la cordialità degli abitanti.

Per garantire il successo dell'evento, organizzato dall'Ufficio municipale di Dongying per la cultura e il turismo, Dongying ha meticolosamente programmato una serie ricca e diversificata di attività di studio e ricerca, esperienze culturali, visite all'aria aperta e progetti di scambio formativi. Al Centro giovanile onnicomprensivo della città di Dongying, hanno imparato a realizzare marionette per il teatro delle ombre e sono rimasti affascinati dall'arte popolare tradizionale cinese. Nelle antiche strade e nei lunghi vicoli, si sono cimentati in prima persona con le tecniche tradizionali del patrimonio culturale immateriale, come la pittura di zucchero e le statuette di pasta, e hanno assaggiato la vera cucina di Dongying. Nella regione ecoturistica dell'estuario del fiume Giallo, hanno assistito con stupore allo spettacolo della confluenza delle acque gialle e blu e del volo libero di rare specie di uccelli. Nel Parco culturale Sun Tzu, hanno intrapreso un'odissea culturale alla scoperta di un'antica saggezza. Al Museo d'arte di Dongying, hanno familiarizzato con l'artigianato locale con tecniche come il tie-dye. Al calar della notte, si sono riuniti al resort di Lancui Lake per assistere alle intense esibizioni del "Wenhui Hehai Music Festival".

In chiusura dell'evento, armati di pennelli hanno messo su tela le loro storie ed emozioni. Attraverso le pennellate hanno rappresentato ciò che hanno visto, sentito e vissuto a Dongying in questi 10 giorni, incorporando nel dipinto la cultura, la storia e la cucina della città. Questo dipinto non è solo la rappresentazione di Dongying vista attraverso i loro occhi, ma anche una testimonianza del loro profondo legame emotivo con il territorio.

Fonte: Ufficio municipale di Dongying per la cultura e il turismo

