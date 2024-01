Un weekend romantico a Roma: l’itinerario per coppie di viaggiatori

Roma, 26/01/2024 - Il primo mese di questo nuovo anno volge al termine e apre le porte a febbraio, il mese che, per le coppie di innamorati, vuol dire una cosa sola: San Valentino.

È così che le coppie si apprestano ad organizzare qualcosa di romantico e memorabile, scegliendo insieme cosa fare o organizzando tutto a sorpresa della persona amata. E un weekend romantico è una delle scelte che di solito si trovano sul podio.

Trascorrere qualche giorno in compagnia del/della partner è sempre un’occasione originale, particolare e dal successo assicurato. Soprattutto per le coppie che amano viaggiare e scoprire posti nuovi, per creare nuovi ricordi in luoghi ricchi di fascino e poesia.

A questa descrizione non può che seguire un nome: Roma.

Fuga d’amore a Roma

Roma viene definita, a ragion veduta, la città più bella del mondo. E probabilmente non esiste viaggiatore che non si trovi d’accordo con questa definizione.

Roma, la città eterna, la città degli innamorati, la Roma indimenticabile, quella di cui il maestro Fellini ha fatto innamorare il mondo intero, raccontandola nel suo capolavoro La dolce vita. Una città che non può non essere visitata in compagnia della persona amata.

Cosa visitare in coppia a Roma

Non basterebbe una vita per visitare tutte le meraviglie senza tempo di cui è ricca la città capitolina. Tuttavia, ci sono dei luoghi e delle esperienze che gli innamorati dovrebbero conoscere e vivere. Un weekend romantico di coppia è l’occasione giusta.

Ecco, dunque, alcuni consigli dedicati alle coppie di viaggiatori che desiderano trascorrere un weekend romantico a Roma, magari prenotando una camera in un boutique hotel di Roma, rendendolo la base ideale per esplorare la città eterna e godersi il fascino della città anche di notte.

Crociera sul Tevere

Chi visita Roma, non può andarsene senza averla osservata da una prospettiva unica: dal Tevere. Il fiume che attraversa la città può essere navigato con una crociera sul Tevere, grazie alla quale i monumenti della Capitale scorrono sulla sponda, con er Cupolone di San Pietro che domina incontrastata il panorama.

Il singolare punto di osservazione permette di scoprire particolari scorci della città, oltre al privilegio di osservare dal basso l’affascinante Ponte Sisto, il ponte in pietra sospeso sul Tevere che collega le due metà della città. Se la crociera sul battello si organizza al tramonto, poi, il fascino romantico e pittoresco di Roma renderà l’atmosfera ancor più magica.

Visitare l’Isola Tiberina

Non tutti sanno che a Roma si trova un’isola proprio nel cuore della città. Questa è l’Isola Tiberina, risalente al 510 a.C. e costruita a forma di un’antica nave romana. Un piccolo gioiello che si raggiunge attraversando Ponte Fabricio, il più antico di Roma e uno dei meglio conservati che collega il Ghetto Ebraico all’isola.

Qui non si può non visitare la Torre dei Caetani, una torre medievale, la suggestiva Basilica di San Bartolomeo e il Piazzale di Ponte Emilio, dal quale si osserva il Tevere. In questo luogo si viene catapultati in una dimensione silenziosa e rilassante, perché i rumori della città si attutiscono e i romani e i turisti amano fermarsi qui, soprattutto in primavera, per rilassarsi e ascoltare il fruscio dell’acqua.

Salire sul Colle Aventino

A due passi dall’isola Tiberina si trova il Colle Aventino, uno dei famosi sette colli di Roma. L’attrazione principale del colle, che fa gola a tutti gli innamorati e non solo, è il Giardino degli Aranci, che prende il nome proprio dagli alberi d’arancio che si trovano al suo interno. Da qui si estende una vista panoramica su Roma davvero mozzafiato e si trova il buco della serratura più famoso della città, dal quale si vede la cupola di San Pietro.

Ai piedi dell’Aventino si trova il Roseto comunale, un’altra tappa perfetta per le coppie di innamorati, all’interno del quale vengono coltivati e curati più di 1200 esemplari di rose, alcune specie anche molto rare.

Passeggiate romantiche

Chiaramente non mancheranno le passeggiate romantiche in giro per la città, toccando tutti i luoghi più indimenticabili della città eterna: Villa Borghese, la Fontana di Trevi, la Terrazza del Pincio, la Passeggiata del Gelsomino, il Parco degli Acquedotti, giusto per citarne qualcuno.

Un’idea carina è quella di noleggiare una vespa per godersi la città come fecero Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane, ma anche a piedi è possibile raggiungere i monumenti più importanti di Roma in breve tempo. Ogni angolo della città riuscirà a suscitare stupore.

Dove dormire a Roma

Tra le opzioni di alloggio a Roma, il Boutique Hotel Monte Cenci spicca come una scelta eccellente per un weekend romantico. Questo boutique hotel si trova in una posizione privilegiata, permettendo agli ospiti di immergersi pienamente nella cultura, nella storia e nell'eleganza di Roma. All’Hotel Monte Cenci, ogni dettaglio è curato con attenzione offrendo un'esperienza unica e memorabile.

Per informazioni:

mail: booking@montecenci.com

tel: +39 06 94538 750