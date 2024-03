Una coppia di Bergamo vince il concorso di Matrimonio.com e si aggiudica 25.000€ per organizzare le nozze dei propri sogni

●Matrimonio.com , portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha lanciato lo scorso gennaio in diversi Paesi il concorso “Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno” a cui hanno partecipato circa 100.000 coppie in procinto di sposarsi.

●La coppia vincitrice, formata da Giulia e Angelo, originari di Treviolo (Bergamo), si aggiudica un matrimonio del valore di 25.000€ da spendere tra gli oltre 75.000 professionisti del settore nuziale presenti sul sito.

●Il premio potrà essere investito per ingaggiare fino a 10 fornitori e godere dei loro servizi gratuitamente.

●In Italia il prezzo medio di un matrimonio è di 21.090€, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

Milano, 20 marzo 2024 - Matrimonio.com, la principale directory online di professionisti nuziali in Italia, è felice di annunciare i vincitori del concorso lanciato lo scorso gennaio in diversi Paesi con il quale il portale di riferimento del settore wedding ha messo in palio 25.000€ per una coppia che si sposerà nel 2024. Si tratta di Giulia e Angelo, due futuri sposi italiani di Treviolo (Bergamo) che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” con rito religioso il prossimo 28 settembre. Grazie a quest’iniziativa di Matrimonio.com, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, i due fortunati vincitori avranno un'opportunità unica per usufruire di un numero maggiore di servizi e organizzare le nozze da favola che hanno sempre desiderato.

25.000€ per un matrimonio da sogno

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, Matrimonio.com, la principale directory online con più di 75.000 professionisti nuziali in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha deciso di rinnovare il suo costante impegno con le coppie iscritte al portale mettendo in palio anche per il 2024 un matrimonio del valore di 25.000€ da utilizzare con i fornitori del sito. Un’iniziativa con cui il rinomato portale del settore wedding si è proposto di fornire un valido sostegno alle coppie in procinto di sposarsi, un aiuto economico che risulta ancor più significativo se si considera che il costo medio delle nozze in Italia, escluso il viaggio di nozze, è pari a 21.090€ (fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio): una cifra, quest’ultima, probabilmente destinata ad aumentare nei prossimi mesi anche a causa dell'inflazione e dell’aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni. Il premio potrà essere investito per ingaggiare fino a 10 fornitori e godere dei loro servizi gratuitamente.

I vincitori

Sono Giulia e Angelo i trionfatori della seconda edizione del concorso “Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno” a cui hanno partecipato circa 100.000 futuri sposi del 2024. 31 anni impiegata lei, 29 ristoratore lui, entrambi musicisti e originari di Treviolo (Bergamo), la loro città natale in cui pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” il prossimo 28 settembre. Un amore che dura da tutta la vita, quello di Giulia e Angelo: i due infatti si sono conosciuti quando ancora erano bambini nella banda di paese e da quel momento non si sono più persi di vista. Adesso, dopo oltre 12 anni insieme, hanno deciso di convolare a nozze per fare un passo avanti nella loro relazione: “È stata una decisione maturata con il tempo”, dichiarano Giulia e Angelo, per i quali gli ingredienti che non possono mancare in un matrimonio felice sono la semplicità e la sincerità. I due futuri sposi sognano un ricevimento senza sfarzi, dallo stile intimo e classico e, per questo motivo, hanno optato per una location immersa nel verde: si tratta per la precisione di una splendida cascina ristrutturata in mezzo ai vigneti della Franciacorta. Vista la loro comune passione, il filo conduttore delle nozze sarà la musica e non mancherà una band dal vivo per i festeggiamenti serali. Entrambi sono entusiasti per questa vittoria improvvisa: “Ho ricevuto la chiamata durante la pausa pranzo e sono rimasta stupita perché non me l’aspettavo. Inizialmente non riuscivamo a crederci, ma poi abbiamo realizzato che era tutto vero. Siamo felicissimi! Questo premio ci aiuterà a realizzare il matrimonio che desideriamo”, assicura Giulia.

Per maggiori informazioni e per leggere l’intervista completa ai vincitori, consultare l’articolo pubblicato nella sezione editoriale di Matrimonio.com.

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

Per maggiori informazioni:

Adriano Luciani

press@matrimonio.com

Web: www.matrimonio.com