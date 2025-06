Una domenica di corse, spettacoli e musica all’ippodromo Snai San Siro

Milano, 20 giugno 2025 - Una giornata tra spettacolo, corse e cultura: domenica 22 giugno l’Ippodromo Snai San Siro si accende per le Oaks d’Italia Tattersalls, il Gran Premio di Milano e il Premio Carlo Vittadini, tra le corse più attese della stagione di galoppo.

L’evento è sostenuto dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), direzione generale per l’ippica, e vedrà la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega all'ippica, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra. Il Ministero ha avviato un percorso di profondo rinnovamento del comparto ippico, anche promuovendo iniziative integrate con il territorio, la valorizzazione dell'enogastronomia, la solidarietà e la cultura, con la comune passione per i cavalli.

Dalle 11:00 del mattino fino al tramonto – con il djset dalle 17.00 alle 20.00 - l’Ippodromo Snai San Siro si animerà con musica, performance di artisti di strada, sport e intrattenimento per tutti.

Per chi ama la storia e l’architettura, sarà possibile salire a bordo di un’elegante carrozza storica per ammirare lo splendore architettonico del complesso.

Gli appassionati di arte potranno, invece, visitare diverse esposizioni all’interno dell’Ippodromo: dalla GAMI - la Galleria Archivio Multimediale Ippodromo, spazio espositivo ed interattivo sempre aperto e gratuito – alla mostra fotografica “100 anni di emozioni” fino ai meravigliosi Cavalli di Design, le sculture artistiche realizzate per il Leonardo Horse Project.

Spazio anche alla cultura letteraria con la presentazione nel pomeriggio del libro di Marco Monaco che raccoglie i momenti salienti del mondo dell’ippica dell’ultimo anno.

Per i più curiosi e appassionati, l’area tra la Tribuna del Trotto e il Cavallo di Leonardo ospiterà una selezione unica di auto d’epoca Alfa Romeo mentre, al primo piano della tribuna, sarà possibile partecipare a lezioni introduttive – dalle 15.30 – e ad un torneo di Bridge – dalle 16.00 - su iscrizione e a pagamento.

Grande attenzione, come sempre, ai più piccoli: l’area del Paddock ospiterà il laboratorio “Wild West Ranch”, a cura della Fondazione Francesca Rava, dove gli animatori vestiti da cowboy accompagneranno i bambini in una divertente avventura nel cuore del Far West. I più piccini (0-3 anni) troveranno un angolo morbido e sicuro tutto per loro. Per i più grandi, invece, tante attività coinvolgenti: dalla Corsa Mini Pony al Saloon, dove mettere alla prova la mira con il tradizionale tiro al barattolo, fino allo spazio creativo per costruire il proprio villaggio western con mattoncini colorati. E per scatenarsi, la divertente Ballata del Cowboy, una baby dance con balli country. Sul prato, infine, spazio ai Giochi nella Prateria: staffette a cavallo, salti agli ostacoli, tiro alla fune, corsa coi sacchi e la caccia al bottino dei briganti. Sarà inoltre possibile provare il “battesimo della sella”, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

Non solo, in questa giornata l’Ippodromo Snai San Siro sarà al fianco di LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale Milano Monza Brianza APS, insieme al Municipio 7 del Comune di Milano, con un’iniziativa volta a far conoscere, potenziare e valorizzare la prevenzione oncologica: presso l’iconico impianto sportivo sarà infatti presente lo Spazio LILT Mobile per visite senologiche e mammografie con tomosintesi gratuite. Iniziativa che si ripeterà nei prossimi mesi anche in altre aree del Municipio 7.

In pista la 116^ edizione delle Oaks d’Italia Tattersalls, corsa di Gruppo 2, una prova internazionale riservata alle migliori cavalle di 3 anni purosangue italiane contro quelle straniere sulla distanza di 2.100 metri che incorona la ‘Regina del galoppo italiano’.

L’altra prova storica della giornata è il Gran Premio di Milano con la prima edizione addirittura nel 1889. Si tratta di una corsa di Gruppo 3 per i cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 2.000 metri in pista grande. Fino alla metà del 900 si disputava sui 3.000 metri, ma a metà degli anni 70 si accorciò a 2.400 e da quattro anni a questa parte ai 2.000. Il Gran Premio ha sempre rappresentato un trampolino di lancio per i cavalli con l’Albo d’oro che vanta nomi di cavalli importanti, in particolare della scuderia Razza Dormello Olgiata. Non mancherà il premio di Gruppo 3 che ricorda la figura di Carlo Vittadini riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sui 1.600 metri in pista grande.

Dove: Piazzale dello Sport 16, Milano

Quando: Domenica 22 giugno 2025

Orari: Apertura cancelli ore 11:00 | Inizio attività ore 11:00 | Inizio corse ore 16:15

Costo:

7 euro Ingresso gratuito per minori e persone con disabilità certificata con un solo accompagnatore

