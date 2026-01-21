USANA Health Sciences diventa membro effettivo di AVEDISCO

ROMA, 21 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- USANA Health Sciences è lieta di annunciare di essere ufficialmente diventata membro effettivo di AVEDISCO, l'Associazione Italiana delle Imprese di Vendita Diretta, a seguito del completamento con esito positivo del processo di adesione previsto dall'Associazione.

Dopo un periodo di verifica di oltre sei mesi, AVEDISCO ha confermato che la filiale italiana di USANA Health Sciences è pienamente conforme al Codice Etico dell'Associazione e ai suoi rigorosi standard di qualità. Questo riconoscimento riflette l'impegno di lunga data di USANA per l'integrità, l'equità e la trasparenza nelle sue pratiche commerciali e nelle sue relazioni con i consumatori.

Raggiungere lo status di Membro Effettivo sottolinea la dedizione di USANA a promuovere un approccio etico, responsabile e orientato al consumatore nella vendita diretta, rafforzando al contempo il valore di AVEDISCO come punto di riferimento chiave per le aziende leader del settore.

"Siamo onorati di essere stati riconosciuti membri effettivi di AVEDISCO", ha dichiarato Raffaella Orlandi, General Manager della regione EU di USANA. "Questo traguardo riflette il nostro impegno a operare in modo responsabile nel rispetto dei più elevati standard etici e a offrire prodotti basati sulla scienza che supportano la salute e il benessere nel lungo periodo."

Fondata nel 1992 dal Dr. Myron Wentz, microbiologo e immunologo di fama, USANA Health Sciences fonda la propria attività su decenni di ricerca scientifica nel campo della salute cellulare e del benessere generale. L'azienda è membro della Direct Selling Association (DSA) nonché della World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), a conferma del proprio impegno a livello globale nel promuovere pratiche di vendita diretta improntate ai più elevati standard etici.

La missione di USANA è ulteriormente rafforzata dal suo impegno nel campo della responsabilità sociale e della sostenibilità. Attraverso la USANA Foundation, fondata nel 2012, l'azienda lavora per combattere la malnutrizione infantile a livello globale, mentre le sue iniziative ambientali includono la riduzione dell'uso della plastica e la promozione di materiali di imballaggio riciclabili.

Per ulteriori informazioni su USANA e sulla sua linea di prodotti pluripremiati, vai su USANA.com.

Informazioni su USANA

USANA offre prodotti di qualità premium per la nutrizione e uno stile di vita sano da più di 30 anni. Dagli integratori pluripremiati, realizzati nel suo stabilimento registrato presso la FDA, alle innovative linee Celavive per la skincare e i prodotti per il benessere, USANA si impegna a supportare le persone a condurre una vita più sana e attiva.

Scopri il futuro della nutrizione su USANA.com o approfondisci i contenuti scientifici su AskTheScientists.com.

