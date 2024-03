"V" è la storia dei Five Sides e anche il loro primo EP

1 marzo 2024. Fuori dal 1 marzo su tutti i digital store "V", il primo EP dei Five Sides in uscita per TSCK Records. Una raccolta di tutte le loro canzoni e il percorso che la band ha intrapreso finora. Cinque canzoni dove si raccontano e ci mostrano come sono maturati. "V" è anche anticipato dal singolo inedito "BPPV".

All'interno di "V" ritroviamo i primissimi brani con cui si sono fatti conoscere "IMDMP" e "COFFEE SHOP". Non manca, ovviamente, la frizzante e ipnotica "Panic Room" e gli ultimi due brani " BPPV" e "TUTTO A PUTTANE", due brani rock nei quali la band scatena tutta la propria frustrazione.

""V” come venerdì, il nostro giorno sacro in cui tutto ciò che componiamo prende vita. “V” come 5, le tracce, ma anche noi. 5 ma 4. Un’iniziale che vuol dire tutto e niente, perché è il nostro punto di inizio. Questo primo step è il racconto dei nostri venerdì sera, contenitori di ansie, paure, eccessi, silenzi, ma sempre insieme attorno ad un tavolo o con uno strumento in mano, nelle nostre similitudini e soprattutto nelle differenze, che ci contraddistinguono.

“V” è la prima tappa di una direzione intrapresa 2 anni fa. È un EP che mostra i segni del nostro cambiamento musicale e della crescita personale, anche tra una traccia e l’altra. Sentivamo la necessità di raccogliere il lavoro fatto fino ad oggi per mettere un punto, che sarà l’inizio di una nuova fase dai prossimi mesi. È una raccolta delle nostre più disparate influenze, i limiti verso cui abbiamo provato a spingerci per capire la nostra dimensione, che forse, dopotutto, è proprio questa".

ASCOLTA SU SPOTIFY: https://open.spotify.com/intl-it/album/19InZuSnpM1Bon9x2TBzu5

Tracklist:

1• COFFEE-SHOP

2• BPPV

3• PANIC ROOM

4• IMDMP

5• TUTTO A PUTTANE

Biografia:

I Five Sides nascono nel 2018, tra Rimini e San Marino, dalla mente di Elia, Andrea, Luca e Stefano. Un inizio old style tra risate in sala prove, prime registrazioni e primi concerti. Una band, ma soprattutto un gruppo di amici uniti dalla forte passione per la musica.

Le sonorità che li caratterizzano spaziano molto tra indie-rock e pop punk, con un’impronta post-grunge che deriva dai primi anni della formazione e qualche sfumatura blues.

Nel corso dell’ultimo anno la band assume un sound più leggero e ricercato, con testi in italiano. Il nuovo materiale li porta ad essere selezionati tra i semifinalisti del Primo Maggio Roma. Dopo l’uscita del doppio singolo IMDMP/COFFEE-SHOP si esibiscono tra Umbria, Marche ed Emilia-Romagna (We Make Future - Rimini, Antifestival - Trevi), aprendo ad artisti come Bugo e Frankie Hi-Nrg Mc.

A marzo 2024 pubblicano "V", il loro primo disco anticipato dal singolo "BPPV". Una raccolta di tutti i loro brani.