Vendere case puntando sull'arte, l'innovativa idea di Valori Immobiliari

Padova, 27 maggio 2024.Si può unire il settore immobiliare a quello artistico? Filippo Moreschi, titolare di Valori immobiliari, un'agenzia che lavora nel mercato padovano, ne è convinto: "A tal punto -spiega- che stiamo per organizzare, grazie alla collaborazione nata con un'artista, una mostra di quadri all'interno di una casa vuota che abbiamo messo in vendita. Sarà un caso studio che intendiamo replicare. Da considerare che, in questo caso, con l'aiuto di un negozio di arredamenti di interni, suggeriamo al potenziale cliente come rendere l'appartamento che sta per acquistare ancora più bello. Un servizio a 360 gradi che permette di sognare e, perché no, di creare emozioni".

L'emozione, del resto, è il filo rosso che lega l'intuizione di Moreschi: "Guardare un dipinto -afferma- colpisce l'osservatore. Ecco, noi, puntando proprio sull'arte, vogliamo fare lo stesso. Colpire l'anima delle persone. Io sono convinto del resto che le case non le vendiamo ma si vendono da sole. Noi lavoriamo perché il percorso si acceleri quanto più possibile. E, per farlo, puntiamo anche sulla giovane età del mio staff, composto tutto da ragazzi under 30. Ci mettiamo la faccia e soprattutto la passione che ci spinge a fare questo mestiere. Senza dimenticare la dimestichezza con i social. Qualche settimana fa, ad esempio, siamo riusciti a vendere un appartamento che il nostro cliente ha visto in un video su Instagram".

L'approccio dunque è umano e moderno: "La nostra più grande soddisfazione -sottolinea Moreschi- è riuscire a trovare il compratore di immobili che magari altre agenzie non sono riusciti a vendere. Penso che il connubio con l'arte e le emozioni che creiamo ci aiutino moltissimo. Nei prossimi mesi, andremo avanti su questa strada facendo anche cultura. Abbiamo intenzione di farci, diciamo così, pubblicità organizzando conferenze su temi di carattere culturale e artistico. Ritengo che soluzioni di questo tipo, che non hanno eguali nel nostro Paese, portino benefici a noi e alla nostra clientela, ma soprattutto alla comunità nella quale viviamo. Non a caso ho chiamato la mia azienda Valori immobiliari . Sono convinto che questa sia la strada giusta"...

Per informazioni:

filippo.valorimmobiliari@gmail.com

https://valorimmobiliari.it/