Veroni torna in campo come Official Italian Charcuterie sponsor del BNP Paribas Open a Indian Wells

Per il secondo anno consecutivo, il primo brand italiano degli affettati a libero servizio* negli Stati Uniti, ritorna tra le dune del deserto californiano come sponsor del più grande torneo combinato ATP Tour Masters 1000 e WTA 1000 al mondo.

Correggio (RE), 29 febbraio 2024. Per il secondo anno consecutivo, il “paradiso del tennis” è pronto a lasciarsi deliziare dall’eccellenza della salumeria italiana. Veroni, storico salumificio emiliano rinomato nel mondo per i suoi affettati di alta qualità, continua il suo viaggio nei campi da tennis a stelle e strisce. Dopo il successo del 2023 come sponsor dei più importanti campionati di tennis statunitensi, tra cui spiccano quelli di Washington e Cincinnati, Veroni inaugura il 2024 come Official Italian Charcuterie sponsor del BNP Paribas Open, il più grande torneo 1000 ATP e WTA dopo i quattro Grandi Slam, in programma dal 3 al 17 marzo nell'affascinante cornice californiana del Tennis Paradise.

L’azienda, che da settembre 2021 è il marchio italiano leader nella vendita di salumi a libero servizio negli USA*, scommette nuovamente sul grande tennis, partendo dal Village stage di Indian Wells. La mission è conquistare i palati di campioni e spettatori con le eccellenze prodotte in Emilia-Romagna.

L'evento californiano fa da apripista alle sponsorship in agenda per il 2024, una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti del tennis, come il Cincinnati Open (11-19 agosto), dove l'azienda quest’anno rinnova la sua partnership per la terza volta consecutiva. Il bis arriva anche per l’Italia: per il secondo anno consecutivo Veroni sarà fornitore ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia, il più importante torneo tennistico del paese previsto dal 6 al 19 maggio a Roma.

"Il nostro obiettivo è continuare a consolidare e rafforzare la nostra presenza come sponsor dei più importanti rendez-vous tennistici internazionali. Ora si parte con il BNP Paribas Open, a maggio ci aspettano gli Internazionali BNL d’Italia, dove intendiamo valorizzare al massimo la nostra presenza con corner gastronomici e lounge brandizzate”, afferma Emanuela Bigi, marketing manager di Veroni. “All’interno di ciascun torneo incrementeremo ulteriormente le occasioni di consumo dei prodotti per massimizzare la grande visibilità che solo eventi come questo possono garantire".

Dalla prima sponsorship inaugurata a Miami nel 2022, la visibilità del marchio è aumentata esponenzialmente soprattutto negli USA. Non stupisce che la docu-serie Break Point, dedicata ai grandi campioni del tennis, immortali il logo dello storico salumificio in più di qualche frame. La notorietà va di pari passo con la presenza nella grande distribuzione.

Nei supermercati americani dalla costa est a quella ovest è facile trovare e acquistare i prodotti Veroni, che vengono rigorosamente prodotti in Italia e importati poi negli Stati Uniti. Nel 2016 Veroni è stata la prima azienda italiana a importare negli Stati Uniti i suoi salumi, che vengono affettati nello stabilimento dell'azienda a Logan nel New Jersey.

La Veroni Lounge al BNP Paribas Open

In qualità di Official Italian Charcuterie Sponsor del BNP Paribas Open, Veroni è pronto a conquistare tifosi e giocatori con esperienze di food tasting curate nei minimi dettagli. A ogni ora del giorno, gli spettatori potranno fare un pit stop tra una partita e l’altra presso la Veroni Lounge, spazio brandizzato in perfetto “California style”, pensato per vivere un'esclusiva esperienza di degustazione, grazie alla selezione di salumi italiani d’eccellenza accompagnati da una proposta di vini e cocktail. Inoltre, i prodotti Veroni, tra cui le linee best seller Enjoy AperiTime e Snack line - kit di prodotti misti tra salumi, formaggi, olive, frutta secca e grissini – saranno presenti in diverse aree hospitality del torneo: nei punti Grab & Go, presso i numerosi bar, così come all’interno dei menu delle Luxury Suite e dei ristoranti.

Passare inosservati non è di certo nei piani del salumificio emiliano. Oltre alla presenza del logo Veroni a bordo campo nei quattro stadi del Tennis Paradise, verrà proiettato durante i break negli stadi del Tennis Garden un nuovo spot realizzato dall’agenzia milanese DAG Communication, che da anni cura la comunicazione dell’azienda. Il video vuole celebrare a suon di battute e smash l’azienda di Correggio, portando in scena la bontà dei suoi salumi e il forte legame di Veroni con il mondo del tennis. Lo spot apparirà inoltre in ventiquattro passaggi previsti nei principali canali televisivi di tennis in USA.

Veroni Salumi

Storico produttore di salumi di alta qualità, Veroni nasce nel 1925 su iniziativa di cinque fratelli – Fiorentino, Francesco, Paolo, Adolfo e Ugo – titolari di un piccolo alimentari a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Da un piccolo salumificio locale, Veroni è diventata oggi una realtà moderna e tecnologicamente avanzata ma che tramanda di generazione in generazione l’arte dei salumi, custodendo i valori della tradizione, dell’artigianalità e delle ricette di una volta. Oltre allo stabilimento di Correggio, tutt’ora sede dell’azienda, Veroni ha altri sette stabilimenti di produzione in Emilia-Romagna e, dal 2016, un impianto di affettamento negli Stati Uniti.

