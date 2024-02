Veronica Corlito: «Con Magnolia abbiamo voluto dare un Profumo alle Emozioni»

Milano, 27 febbraio 2024 - Proust scriveva che per risvegliare il proprio “io” interiore, quello più profondo, bastava respirare un profumo già sentito: in questo modo, tutti i ricordi più belli, erano capaci di riaffiorare. È un po’ quello che Veronica Corlito, con il suo brand Magnolia, ha deciso di riproporre. Pur essendo amministratrice di un’agenzia web che opera sul nord italia, ha deciso di abbracciare questo progetto che va ben oltre il mondo virtuale. Il cuore pulsante di questa iniziativa è la sua linea di profumatori d'ambiente, che ha come focus la ricerca di luoghi magici quali spa, hotel, location per eventi, in modo da creare un'idea di merchandising della struttura stessa, una fragranza unica nel suo genere, che non solo delizi l'olfatto, ma che si proponga come custode di ricordi e emozioni.

Da circa 10 anni, il brand è specializzato nella produzione artigianale di bomboniere in cera, e dall'essenza pura di queste creazioni, è nata l'idea di estendere il percorso alla sfera olfattiva, dando vita a una questa linea di diffusori d'ambiente, partendo da un'essenza 100% naturale. Corlito racconta che «l'ispirazione è partita dalla volontà di creare qualcosa di più di un semplice prodotto, volevo regalare un’esperienza. Magnolia si è sempre dedicata a toccare “le corde emotive e spirituali”, e il passo naturale è stato quello di estendere questa esperienza all'ambito dei profumi d'ambiente».

La peculiarità dei profumatori di Magnolia risiede nelle fragranze uniche e particolari che vanno oltre il concetto tradizionale di profumo. «L'obiettivo non è solo quello di profumare un ambiente ma di suscitare ricordi e sensazioni specifiche – racconta la founder – perché ogni profumo è studiato per entrare in un ambiente e generare un ricordo, che sia il profumo della torta della nonna, dell'erba appena tagliata o di una giornata di pioggia». Non solo le fragranze sono sviluppate con ingredienti naturali, ma la formula è priva di sostanze tossiche, offrendo un beneficio sia a livello emotivo che fisico. L'applicazione di questa nuova iniziativa ha diverse declinazioni, ma una delle più interessanti risiede nel settore wedding & event. La personalizzazione delle fragranze diventa un elemento chiave, consentendo alle coppie di associare un odore unico al giorno più importante delle loro vite. La possibilità di rivivere il profumo del proprio matrimonio diventa un'esperienza sensoriale unica. «L'importanza della personalizzazione e della differenziazione nel mercato è ciò che rende i profumatori di Magnolia speciali. Sfera eventi, risulta vincente una fragranza personalizzata, da poter anche proporre alla clientela.

Non sono solo un prodotto, ma un'esperienza unica, confezionata con cura in packaging distintivi e che variano dal rustico all'elegante» aggiunge Corlito. Infine, Magnolia mira a diffondere questa nuova linea in modo mirato e consapevole. «Non cerchiamo una diffusione massiva, ma puntiamo a conquistare un pubblico di nicchia che apprezzi l'unicità e l'autenticità di questa esperienza olfattiva. L'obiettivo è regalare a tutti la possibilità di rivivere emozioni sospese attraverso il profumo, rendendo questa linea di diffusori d'ambiente accessibile a chiunque desideri un tocco di originalità nella propria vita quotidiana» conclude la founder.

Per informazioni

info@magnoliagift.it

https://magnoliagift.it/