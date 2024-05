Viaggiare a tavola con i prodotti ittici Norvegesi

I prodotti ittici Norvegesi sono caratterizzati da una grande versatilità in cucina e permettono di viaggiare e assaporare piatti gustosi e tipici di Paesi lontani

Milano, 14 maggio 2024 – Sempre di più c’è un interesse verso la cucina etnica per scoprire nuovi sapori, conoscere abbinamenti insoliti e, perché no, per viaggiare attorno al mondo - anche solo virtualmente - attraverso le ricette gustose tipiche di luoghi lontani.

Ma la cucina etnica non è solo sinonimo di ristorante o take away, ma è proprio la voglia di sperimentare nuovi piatti nella propria cucina di casa. I prodotti ittici Norvegesi – tra cui salmone, stoccafisso e baccalà - sono ingredienti estremamente versatili, che si possono cucinare in tanti modi differenti, diventando così i protagonisti di piatti esotici che sapranno stupire e conquistare ogni palato.

Mixando gli ingredienti più tradizionali a quelli più ricercati, è possibile infatti preparare in maniera facile e veloce un pranzo o una cena all’insegna dell’etnico, viaggiando così attraverso i sapori, i profumi e i colori di Paesi lontani.

Per chi ama l’Oriente e i sapori speziati della cucina thailandese, il salmone Norvegese al curry verde è un piatto gustoso e sano per stupire gli amici; chi invece predilige la cucina giapponese, trova sempre nel salmone Norvegese il proprio alleato in cucina, ideale per realizzare le tipiche ricette della cucina nipponica, dal sushi al sashimi fino al tataki.

Se invece si preferiscono sapori più decisi ma allo stesso tempo non troppo elaborati, si possono preparare dei piatti appetitosi come il baccalà Norvegese con patate e paprika ispirato alla cucina spagnola oppure i tacos di merluzzo Norvegese e guacamole, portando così un po’ di Messico in tavola.

Ma non solo versatilità! I prodotti ittici Norvegesi sono infatti alimenti sani e ricchi di proprietà nutritive, ideali per una corretta alimentazione a tutte le età. Il salmone Norvegese è infatti riconosciuto per essere una vera fonte di nutrienti indispensabili: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3, e contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Anche il baccalà e lo stoccafisso norvegese sono apprezzati non solo per il sapore deciso e inimitabile, ma anche per le loro proprietà: ricchi di proteine, di vitamina D e del gruppo B, e di minerali come il ferro, sono perfetti per seguire un’alimentazione sana.

Infine, grazie al marchio “Seafood from Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi, è facile scegliere sempre prodotti pescati e allevati in maniera sostenibile nelle limpide acque fredde della Norvegia.

Scopriamo qui alcune ricette appetitose come il salmone norvegese al curry verde e i tacos di merluzzo norvegese.

SALMONE NORVEGESE AL CURRY VERDE

Ingredienti per 4 porzioni

•500 g di filetti di Salmone Norvegese senza pelle né lische

•8 dl di latte di cocco light

•2.5 dl di latte di cocco

•2.5 dl di fico del diavolo

•3 foglie di lime kaffir

•10 foglie di basilico thailandese

•3 cucchiai di salsa di pesce

•2 cucchiaini di zucchero di palma

•3 cucchiai di olio vegetale

•2 peperoncini rossi

Pasta di curry

•15 peperoncini rossi piccanti

•4 peperoncini verdi

•1 cucchiaino di sale

•Mezzo scalogno

•2 cucchiai di aglio tritato

•1 cucchiaino di galanga

•1.5 cucchiai di citronella

•Mezzo cucchiaio di scorza di lime kaffir

•Mezzo cucchiaio di radici di coriandolo

•1 cucchiaino di cumino

•Mezzo cucchiaino di pepe nero macinato

•1 cucchiaino di pasta di gamberi

Procedimento

•Sminuzzare le foglie di lime kaffir.

•Tamponare i filetti di salmone con della carta da cucina e tagliarli a cubetti.

•Far riscaldare l'olio in una padella, cuocere i cubetti di salmone su ogni lato e tenerli da parte.

•Tagliare finemente i peperoncini verdi, lo scalogno, l'aglio, la galanga, il lemongrass, la scorza di lime kaffir e le radici di coriandolo.

•Pestare tutti gli ingredienti per la pasta di curry in un mortaio.

•Riscaldare l'olio vegetale in una padella a fuoco medio e far rosolare la pasta di curry. Aggiungere lentamente metà del latte di cocco e mescolare finché i sapori non si sono amalgamati. Togliere la padella dal fuoco.

•Trasferire il curry in una pentola capiente su fuoco medio, aggiungere il latte di cocco light e le foglie di lime kaffir. Portare a bollore e aggiungere la salsa di pesce e lo zucchero.

•Aggiungere il fico del diavolo assicurandosi che sia coperto dal curry. Continuare a cuocere finché il fico del diavolo non risulti cotto e aggiungere il resto del latte di cocco. Portare a bollore e aggiungere le foglie di basilico thailandese e i peperoncini rossi.

•Assaggiare il curry e se in base alle proprie preferenze il curry risulta troppo piccante, aggiungere un po' di latte di cocco per stemperare.

•Spegnere il fuoco e aggiungere i cubetti di salmone.

•Servire e gustare!

TACOS DI MERLUZZO NORVEGESE

Ingredienti per 4 porzioni

•800 g di filetti di Merluzzo Norvegese senza pelle né lische

•2 cucchiai di olio d'oliva

•12 tortillas

Per il mix di spezie

•Mezzo cucchiaino di pepe di Cayenna

•1 cucchiaino di paprika affumicata

•Mezzo cucchiaino di aglio in polvere

•1 cucchiaino di cumino macinato

•1 cucchiaino di origano secco

•3 cucchiai di farina bianca

Per il guacamole

•3 avocado

•Mezza cipolla rossa

•1 peperoncino rosso

•1 spicchio d’aglio

•2 lime

•2 mazzi di coriandolo fresco

Per l'insalata

•200 g di pomodori ramati

•Prezzemolo q.b

•Basilico fresco q.b.

•1 pacco di insalata

•1 mango

•1 cipolla rossa

•2 cucchiai di olio d'oliva

•2 cucchiai di aceto di vino rosso

•1 cucchiaino di zucchero

Procedimento

•Tagliare il merluzzo a cubetti e unirlo a tutte le spezie in una ciotola.

•Mettere tutti gli ingredienti per il guacamole in un robot da cucina e mischiarli fino ad ottenere la giusta consistenza.

•Tritare finemente le erbe. Tagliare i pomodori e il mango a cubetti. Affettare la cipolla rossa a fettine sottili. Mescolare il tutto insieme all'insalata.

•Mischiare olio, aceto e zucchero e condirei l’insalata.

•Cuocere il pesce in padella per 2-3 minuti, girando i filetti con attenzione per non romperli.

•Cuocere brevemente le tortillas in padella, fino a quando saranno leggermente dorate.

•Farcirle con insalata, guacamole, merluzzo e crème fraiche, e guarnire col coriandolo fresco.

