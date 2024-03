Vittorio Albergo: “Crescono le opportunità di business per i rivenditori di infissi”

Sostituire i vecchi serramenti di casa, con modelli dalle buone prestazioni energetiche, è sempre più necessario per rispondere alle nuove normative europee. Ma per i rivenditori è importante rivolgersi a fornitori strutturati e specializzati.

Melfi, 22 marzo 2024. In Italia oltre il 50% delle abitazioni è dotato ancora di vecchi serramenti, invece diventa sempre più di grande interesse sostituirli. Questo sia per efficientare quanto prima gli immobili, in vista anche delle nuove normative europee, ma anche per avere un maggiore comfort abitativo e una migliore qualità. Crescono, quindi, le opportunità di business per i rivenditori di questi prodotti.

“Sostituire i vecchi serramenti di un’abitazione è un intervento sempre più necessario –spiega Vittorio Albergo, direttore commerciale di Invi srl a Melfi – perchè i vantaggi sono molteplici: i nuovi prodotti migliorano le prestazioni energetiche, abbattono i costi di gestione domestica, creano maggiore comfort abitativo, compreso l’isolamento acustico, migliorano il design estetico e l’immagine dell’abitazione e inoltre, aspetto da non sottovalutare, con i nuovi serramenti aumenta il valore commerciale della casa. È importante, infine, che il rivenditore abbia la possibilità di far capire il risparmio economico reale. Noi di Invi, per esempio, offriamo alla nostra rete di rivenditori partner un software a cui si accede online e che dà la possibilità di fornire al cliente finale (in fase di presentazione dell’offerta) contezza economica circa i risparmi ottenuti sui costi di gestione energetica sostituendo i vecchi infissi con i nuovi serramenti. Vale a dire quanti soldi in bolletta ogni anno il cliente materialmente risparmia, quanti sono gli anni che gli occorrono per ammortizzare completamente le spese sostenute per l’acquisto dei nuovi serramenti e quanto altro denaro avrà effettivamente guadagnato nel periodo successivo”.

Sempre più persone oggi sono informate, quindi, dei vantaggi e delle caratteristiche degli infissi. È importante, per un rivenditore, tenere conto di questo aspetto e soprattutto rivolgersi a fornitori strutturati e specializzati che possano garantire standard tecnologici elevati e siano in grado di accompagnarlo dall’inizio alla fine della vendita. “Un’azienda produttrice di qualità – spiega Albergo – deve prima di tutto utilizzare materie prime di alto livello, oltremodo è importante che abbia investito in tecnologie di costruzione innovative e di design. Per rispondere alle svariate esigenze di gusto e necessità abitative, deve avere a disposizione un’ampia gamma di prodotti e di modelli, a cui affiancare un supporto personalizzato su misura. L’azienda, poi, oltre alla fornitura di materiale di marketing e merchandising, può svolgere significative azioni di co-marketing per dare visibilità al rivenditore partner presente in quel territorio. Senza dimenticare il supporto post vendita in eventuali problematiche nelle fasi successive. Il rivenditore deve essere sempre più un partner per l’azienda produttrice”.

Prodotti di eccellenza, azioni di co-marketing e servizio post vendita possono fare la differenza per un rivenditore, perché rendono efficace il processo di filiera e lo aiutano a risolvere gli inconvenienti. Anche nella scelta dei serramenti ci sono soluzioni che possono fare la differenza. Tra le proposte più interessanti, e più richieste, ci sono i serramenti in PVC. “Oggi ci sono davvero molte proposte sul mercato – conferma Vittorio Albergo –, ma il PVC è senza dubbio la tipologia di prodotto trainante. Ne conosciamo bene caratteristiche e potenzialità, perché la nostra azienda ha una grande esperienza in questo tipo di prodotti, dal momento che li realizziamo fin dalla nostra fondazione nel 1978”.

Sostituire i serramenti è indubbiamente un intervento oneroso. Per molti, pur scegliendo la qualità di un prodotto, è importante prestare attenzione al contenimento dei costi. “È un’altra importante sfida del nostro settore: garantire il tutto a prezzi competitivi, in modo da permettere al rivenditore di offrire prodotti di qualità a costi gestibili. Da parte nostra, abbiamo efficientato l’azienda proprio per ottimizzare i costi di produzione, mantenendo sempre standard e servizi elevati”.

Avere un’offerta di serramenti innovativi e di qualità è un aspetto cruciale per i rivenditori specializzati in questi prodotti, che diventano veri e propri partner delle aziende produttrici. La Invi srl di Melfi (Pz) è un’azienda giunta alla terza generazione, che ha recentemente acquisito un nuovo stabilimento industriale dotato di notevole automazione e tecnologia, ampi spazi produttivi e linee di produzione avanzate, in modo da fornire al meglio ai rivenditori standard elevati, operatività nei vari comparti, supporto e assistenza post-vendita.

CONTATTI: https://www.invi.it/