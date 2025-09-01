circle x black
We take care. esg secondo egualia: valori, azioni, risultati

01 settembre 2025 | 18.10
Martedì 16 settembre 2025, ore 18:00 Largo della Fontanella di Borghese, 19 Roma

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti.

Contatti:
Immediapress
Per ulteriori informazioni:
Ufficio stampa Egualia
www.egualia.it

farmaci generici biosimilari value added medicines
