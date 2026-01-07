WIRobotics suscita un forte interesse al CES 2026 Unveiled con la presentazione della robotica applicata dalla mobilità quotidiana alla tecnologia umanoide avanzata

LAS VEGAS, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, un'azienda globale di robotica co-guidata dai co-CEO Yeonbaek Lee e Yongjae Kim, ha annunciato la conclusione positiva della sua partecipazione all'edizione di CES 2026 Unveiled, tenutosi a Las Vegas.

WIRobotics è un'azienda globale di robotica che sviluppa tecnologie robotiche umanoidi e indossabili, progettate per ampliare la mobilità umana e migliorare la vita quotidiana. Basata su un design incentrato sulla persona e su una robotica ottimizzata per l'uso nel mondo reale, l'azienda continua ad ampliare la sua presenza globale. Dal 2024, WIRobotics ha concentrato la sua espansione aziendale sul suo robot indossabile per la deambulazione assistita, WIM.

L'azienda è stata inoltre insignita del premio CES Innovation Awards per tre anni consecutivi, dal 2024 al 2026, a conferma della sua leadership tecnologica e competitività globale.

In occasione di CES 2026 Unveiled, WIRobotics ha presentato WIM S, una versione aggiornata del suo robot indossabile per la deambulazione assistita WIM, illustrando le sue ultime innovazioni ai media globali e ai professionisti del settore. Dal 2025, WIM S si è espansa oltre il mercato coreano, raggiungendo mercati globali quali Europa, Cina e Giappone, e l'azienda ha utilizzato il palco di Unveiled per condividere i progressi e i risultati di questa espansione sul mercato globale.

Durante l'evento, WIRobotics ha suscitato un forte interesse da parte dei principali organi di stampa e acquirenti di Nord America, Europa, India e Sud America. I partecipanti hanno apprezzato WIM S per la sua praticità di utilizzo, il design intuitivo e il suo potenziale di adattamento a mercati diversi e alle diverse esigenze degli utenti.

Si prevede che questo impulso proseguirà nel corso della fiera principale CES 2026, che avrà inizio il 6 gennaio. Durante l'evento, WIRobotics prevede di organizzare dimostrazioni ufficiali del suo robot umanoide ALLEX, alimentando ulteriormente l'attesa tra i media globali e gli stakeholder del settore che hanno avuto modo di conoscere le tecnologie dell'azienda durante Unveiled. ALLEX sarà presentato attraverso movimenti dal vivo e dimostrazioni interattive, consentendo ai visitatori di esaminare più da vicino la direzione intrapresa da WIRobotics per la tecnologia robotica di prossima generazione.

Per tutta la durata del CES 2026, WIRobotics sarà presente al Venetian Expo (Padiglione A–D, Stand n. 54735), dove continuerà a organizzare dimostrazioni pratiche di WIM S, insieme a dimostrazioni dal vivo del suo robot umanoide ALLEX, coinvolgendo un pubblico proveniente da tutto il mondo.

Informazioni su WIRobotics

Fondata nel 2021, WIRobotics è un'azienda globale di robotica che offre un'ampia gamma di tecnologie robotiche, che spaziano dai robot indossabili progettati per l'uso quotidiano alla robotica umanoide avanzata.

Nel 2023 l'azienda ha dato inizio alla vendita commerciale di robot indossabili per la zona lombare e per la deambulazione, ampliando l'accesso alla robotica pensata per la mobilità quotidiana. Nell'estate del 2025, WIRobotics ha presentato la parte superiore del suo robot umanoide, ALLEX, con cui ha dato inizio alla sua espansione nella robotica umanoide avanzata.

Con lo sviluppo concomitante di robot per la vita quotidiana e tecnologie robotiche di nuova generazione, WIRobotics continua a plasmare il futuro della robotica su scala globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855136/Image.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.