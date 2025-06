YOURgroup si espande negli Emirati Arabi: nuova frontiera grazie alla collaborazione con un gruppo di manager guidati da Lorenzo Cremonese

Milano, 18 giugno 2025.YOURgroup, società italiana leader nel modello di fractional executive management, annuncia con orgoglio l’apertura della sua presenza operativa negli Emirati Arabi. Questa espansione strategica è resa possibile grazie alla collaborazione con Lorenzo Cremonese, manager italiano con lunga esperienza nell’ingegneria e nella consulenza internazionale, da anni attivo in Medio Oriente e un gruppo di manager da lui coinvolti in questo progetto. L’iniziativa segna una tappa importante per YOURgroup, finora radicata principalmente in Italia, con alcune basi in Europa. «Abbiamo sempre avuto un approccio molto selettivo e cauto verso l’internazionalizzazione – afferma Andrea Pietrini, chairman e fondatore di YOURgroup –. Con Lorenzo abbiamo avviato un rapporto costruito nel tempo, la sua tenacia e coerenza con i nostri valori ha fatto la differenza».

Lorenzo Cremonese, che ha lavorato per aziende italiane come Saipem e maturato esperienze in Arabia Saudita, Qatar e negli Emirati, ha creduto sin dall’inizio nella possibilità di declinare il modello YOURgroup nel contesto mediorientale. «Ho iniziato prima in autonomia a sviluppare un network locale – racconta Cremonese –, a lavorare come subject matter expert su grandi progetti infrastrutturali e a proporre consulenze manageriali di alto livello. Poi, quando è nato in YOURgroup il verticale Chief Commercial Officer, ho visto l’opportunità giusta per costruire con Andrea Pietrini un progetto insieme negli Emirati Arabi»

La sinergia tra Andrea Pietrini e il gruppo di Cremonese ha funzionato. Oggi Cremonese guida un team di professionisti, in gran parte italiani, che operano stabilmente nella regione del Golfo. «Il nostro obiettivo è duplice: aiutare le PMI italiane a entrare in questi mercati in forte crescita e, allo stesso tempo, offrire alle imprese locali un supporto manageriale di altissimo profilo, basato su competenze ed esperienze maturate in contesti industriali internazionali» spiega Cremonese.

Il contesto mediorientale, e in particolare quello degli Emirati Arabi, si conferma terreno fertile per innovazione e investimenti. L’annuncio recente dello sceicco presidente degli EAU di voler investire 40 miliardi di dollari in progetti con l’Italia è solo uno degli indicatori di una relazione bilaterale sempre più solida. «Il prodotto Italia, anche quello umano e manageriale, ha grande appeal qui – conferma Cremonese –. C’è un rispetto quasi istintivo per le competenze italiane, sia nei settori tradizionali come fashion e food, sia in quelli tecnici e industriali».

YOURgroup sta già strutturando un ponte operativo tra l’Italia e il Medio Oriente. Alcuni professionisti proposti da Cremonese sono in fase di selezione per diventare partner del gruppo, portando nell’organizzazione la loro expertise e consolidando la massa critica nella regione. «Stiamo costruendo un ecosistema di consulenza e fractional management che valorizza il capitale umano italiano e risponde alle esigenze di un mercato in piena trasformazione – sottolinea Pietrini –. Il lavoro di Lorenzo Cremonese è un esempio di come il nostro modello possa funzionare anche fuori dai confini italiani in mercati dinamici, se portato avanti da persone giuste, nel modo giusto».

Con questa espansione, YOURgroup non solo entra in una nuova area geografica, ma consolida anche il suo ruolo di ponte tra l’imprenditoria italiana e le economie emergenti in cerca di managerialità solida e visione internazionale. YOURgroup è la prima società ad aver introdotto in Italia la figura del Fractional Manager, un modello vincente con circa 300 manager nel gruppo, divisi in dieci aree di competenza: finanza, risorse umane, management, digital economy, operation & project management, acquisti, marketing, legale, comunicazione e direzione commerciale.

