ZenFX: Servizi Gratuiti e Collaborazioni Esclusive per i Trader Italiani

Milano, 9 Luglio 2024. ZenFX si presenta come un'opportunità unica nel panorama del trading online per i trader italiani, offrendo non solo una piattaforma robusta, ma anche un'esperienza educativa curata direttamente da Costantino Zenonos.

Con oltre un decennio di esperienza nel settore dei broker CFD, Zenonos non solo guida ZenFX ma è anche un educatore finanziario registrato presso l'AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari).

Lanciato all'inizio del 2021, ZenFX si impegna a fornire risorse gratuite e collaborazioni esclusive ai trader italiani. Tra i servizi offerti, spiccano corsi formativi con esperti del settore, analisi di mercato approfondite e strumenti per il confronto di strategie automatiche su piattaforme come MT4, MT5 e cTrader.

Questo approccio mira non solo a migliorare le competenze dei trader, ma anche a promuovere un trading responsabile e consapevole, rispettando l'impegno di ZenFX nel fornire valore aggiunto ai suoi clienti.

Ora procederemo all'analisi e alla descrizione dettagliata dei vari servizi gratuiti offerti da ZenFX, focalizzati sulla formazione ed educazione finanziaria.

Formazione finanziaria e confronto di strategie automatiche offerti da ZenFX per i trader italiani

ZenFX offre una vasta gamma di corsi di formazione gratuiti grazie alla collaborazione con rinomati formatori italiani del settore. Tra i corsi più seguiti, troviamo:

● Smart Money: Il Trading Istituzionale. Condotto da Ivan Gaddari, questo corso si propone di insegnare le logiche del “denaro intelligente”. Tratta argomenti fondamentali come il funzionamento dei mercati, gli algoritmi che controllano il trading e le inefficienze strutturali da sfruttare per prosperare.

● Price Action. Tenuto da Fabio La Rosa (MSQL Suite), questo corso è dedicato all'interpretazione delle logiche di Price Action, alla identificazione dei punti di ingresso e uscita dal mercato, e alla creazione di strategie razionali e sostenibili.

● Superare le Prop: La logica del Trading Sereno. Sotto la guida di Daniele Garlando, rinomato trader professionista e fondatore della prestigiosa Garlando Trading School, il corso insegna come gestire le Prop Firms in modo efficace. Fornisce strumenti per distinguere le proposte di valore da quelle più rischiose, promuovendo un approccio al trading basato sulla giusta mentalità e sulla gestione emotiva, grazie all’indicatore Garlando Cross.

È consigliabile esplorare tutti i corsi disponibili, specialmente per chi si avvicina al trading e vuole sviscerare tutti gli aspetti compreso quello fiscale.

Oltre a questi corsi, ZenFX organizza mensilmente corsi live gratuiti con importanti esperti del settore, vantando già oltre 50 corsi con i principali formatori e trader italiani. Inoltre, settimanalmente vengono offerti webinar live gratuiti di analisi e live trading con trader professionisti. Ogni corso è molto popolare, con alcuni che superano ampiamente il migliaio di iscritti.

Collaborazioni e strumenti avanzati

ZenFX ha stretto collaborazioni di rilievo con aziende leader del settore come UCapital 24, The Trading Pit, Key To Prop e MQL Suite, evidenziando l'importanza strategica che attribuisce a queste partnership.

Queste sinergie si sono rilevate importanti nell’ottica di potenziare significativamente l'offerta di servizi avanzati e tecnologie innovative, supportando i trader nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.

Tool e Trading Systems: le risorse chiave di ZenFX

ZenFX offre una gamma avanzata di strumenti progettati per migliorare l'efficienza e la precisione nel trading. Tra questi, ZenFX Manager permette la gestione automatizzata delle operazioni attraverso impostazioni personalizzate per target e stop loss, mentre ZenFX Copier consente di replicare operazioni tra diverse piattaforme MT4 e cTrader con grande flessibilità.

Tra i tools spicca FX Booster, un all-in-one innovativo per MetaTrader 4, facilita il trading evidenziando dinamicamente supporti e resistenze basati su Fibonacci direttamente sui grafici.

Inoltre, ZenFX ha creato una sezione del sito dedicata ai Trading Systems sviluppati dai migliori programmatori e trader che desiderano mettere alla prova le proprie strategie e presentarle al pubblico secondo regole rigorose.

Questa sezione include una classifica aggiornata in tempo reale dei Trading Systems disponibili, suddivisi per le piattaforme MT4, MT5 e cTrader. È possibile filtrare le strategie per nome, gain, rendimento mensile, drawdown, data di creazione, visualizzare i Myxbook reali e certificati e contattare direttamente gli sviluppatori.

Crescita e innovazione: ZenFX guida il futuro del trading responsabile in Italia

ZenFX si conferma come un punto di riferimento nel panorama del trading italiano, costantemente in espansione con nuovi servizi e partnership strategiche.

La sua peculiarità, in un momento dove spesso si sente parlare di finanza sostenibile, risiede nella promozione di un approccio al trading responsabile, consapevole ed etico, distinguendosi per un impegno continuo verso pratiche trasparenti nel settore finanziario.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://zenfxofficial.com/

Email: info@ zenfxofficial.com