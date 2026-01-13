ZTE per il terzo anno consecutivo figura nella lista CDP Climate A e si classifica nel 4% delle migliori aziende al mondo

SHENZHEN, Cina, 13 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), leader mondiale nelle soluzioni integrate dedicate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ancora una volta ottiene la valutazione "A" per il cambiamento climatico da CDP e si classifica nel 4% delle migliori aziende a livello mondiale.

Si tratta del terzo anno consecutivo in cui ZTE riceve la massima valutazione da parte di CDP, diventando così l'unica azienda nella Cina continentale ad aver ottenuto questo riconoscimento per tre anni consecutivi negli ultimi anni. Il riconoscimento non solo sottolinea il solido riconoscimento internazionale della governance ambientale e dell'azione per il clima di ZTE, ma evidenzia anche la leadership dell'azienda come pioniere del settore nel promuovere la transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

CDP, autorevole piattaforma internazionale per la divulgazione di informazioni sull'ambiente, ha sviluppato un sistema di misurazione riconosciuto a livello mondiale per valutare i progressi aziendali in materia di azione per il clima, trasparenza e performance complessiva. I suoi punteggi sono ampiamente utilizzati per orientare le decisioni in materia di investimenti e appalti. Nel 2025, oltre 22.100 aziende internazionali, che rappresentano più della metà della capitalizzazione di mercato mondiale, hanno divulgato dati sui cambiamenti climatici, sulle foreste e sulla sicurezza idrica tramite CDP. Il punteggio più alto, ovvero "A", indica che un'azienda si colloca nel top 4% a livello mondiale in termini di governance climatica, definizione degli obiettivi, efficacia delle azioni e capacità di gestione del rischio.

ZTE ha profondamente integrato i principi ecologici e a basse emissioni di carbonio nella sua strategia di sviluppo, tracciando un "percorso digitale verde" tramite quattro dimensioni chiave: operazioni verdi, catena di fornitura verde, infrastruttura digitale verde e responsabilizzazione verde, per aiutare vari settori ad accelerare la loro trasformazione verde.

Per le Green Operation, ZTE ha implementato diverse iniziative di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, con un conseguente risparmio energetico assoluto di 45 milioni di kWh. L'azienda ha registrato una riduzione del 13,4% delle emissioni di Scope 1 e 2 rispetto all'anno precedente. I suoi prodotti per le telecomunicazioni hanno fatto registrare una riduzione dell'8,39% nell'intensità delle emissioni fisiche nel corso della fase di utilizzo e manutenzione, mentre i suoi prodotti per terminali hanno presentato una riduzione annua del 5,02% nelle emissioni assolute durante l'intero ciclo di vita del prodotto. Nel 2024, ZTE ha ridotto le proprie emissioni di carbonio Scope 1, 2 e 3 di 14,317 milioni di tonnellate rispetto ai livelli del 2023.

Per la Green Supply Chain, ZTE ha integrato i requisiti della strategia di innovazione verde nei sistemi IT di gestione dei fornitori, tra cui la firma degli accordi, gli audit in loco e le valutazioni delle performance. Ad oggi, l'azienda ha condotto audit di Responsabilità Sociale d'Impresa presso oltre 450 fornitori industriali, ha supportato 152 fornitori nella rendicontazione delle emissioni di carbonio a livello organizzativo e ha assistito 51 fornitori nella definizione di obiettivi e misure di riduzione delle emissioni.

Per quanto riguarda l'infrastruttura digitale green, ZTE detiene attualmente oltre 800 brevetti green. Finora l'azienda ha condotto valutazioni dell'impronta di carbonio per 240 prodotti in tutte le categorie. Grazie alle sue soluzioni ecologiche end-to-end, ZTE continua ad aiutare gli operatori globali a risparmiare oltre 10 miliardi di kWh di elettricità all'anno.

Per il Green Empowerment, ZTE ha integrato infrastrutture cloud e di rete, IoT, big data, AI e altre tecnologie all'avanguardia con i settori tradizionali per raggiungere un risultato vantaggioso per tutti in termini di sviluppo e riduzione delle emissioni. L'azienda ha collaborato con oltre 2.000 importanti attori del settore per attuare pratiche ecologiche innovative basate sul 5G in 18 settori - tra cui siderurgia, metallurgia, produzione di elettronica, porti, trasporto ferroviario, estrazione mineraria ed energia - aprendo la strada a oltre 100 scenari applicativi innovativi.

L'impegno a lungo termine di ZTE per lo sviluppo sostenibile è stato costantemente riconosciuto. L'azienda ha ricevuto l'approvazione ufficiale dall'iniziativa ScienceBased Targets (SBTi) per il suo obiettivo a breve termine di 1,5°C e per gli obiettivi a lungo termine di zero emissioni nette, e ha anche ricevuto la Gold Medal da EcoVadis, che la colloca nel 4% delle aziende leader valutate a livello mondiale.

Aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite, alla Global eSustainability Initiative e alla COP29 Green Digital Initiative, ZTE continuerà ad approfondire il suo ruolo di "motore dell'economia digitale", collaborando con partner e clienti globali per progredire verso un futuro verde e intelligente, contribuendo con sforzi vigorosi per affrontare il cambiamento climatico globale e costruire un mondo migliore e sostenibile.

