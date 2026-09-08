Andy Williams, conosciuto come 'The Butcher' è morto. L'ex chitarrista degli 'Every Time I Die' e wrestler professionista è deceduto all'età di 48 anni, come riportato da TMZ. L'uomo ha perso la vita a causa di un malore accusato al termine proprio di un incontro di wrestling insieme al suo storico compagno 'The Blade' che si è tenuto lo scorso sabato a Millvale, in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Inutili i tentativi di rianimazione dei medici presenti all'evento, che hanno subito provato a soccorrere Williams, ma senza successo. La carriera di 'The Butcher' è iniziata da giovanissimo, poi dal ring si è spostato sul palco una volta scoperta la passione per la chitarra, ma senza mai abbandonare il wrestling.