circle x black
Cerca nel sito
 

Andy Williams muore a 48 anni, malore dopo incontro di wrestling per 'The Butcher'

L'uomo si è sentito male appena sceso dal ring in Pennsylvania

Andy Williams - Facebook
Andy Williams - Facebook
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
08 settembre 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andy Williams, conosciuto come 'The Butcher' è morto. L'ex chitarrista degli 'Every Time I Die' e wrestler professionista è deceduto all'età di 48 anni, come riportato da TMZ. L'uomo ha perso la vita a causa di un malore accusato al termine proprio di un incontro di wrestling insieme al suo storico compagno 'The Blade' che si è tenuto lo scorso sabato a Millvale, in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Inutili i tentativi di rianimazione dei medici presenti all'evento, che hanno subito provato a soccorrere Williams, ma senza successo. La carriera di 'The Butcher' è iniziata da giovanissimo, poi dal ring si è spostato sul palco una volta scoperta la passione per la chitarra, ma senza mai abbandonare il wrestling.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
andy williams andy williams morto
Vedi anche
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video
Venezia 83, Cruz e Bardem mano nella mano al Lido per 'Bunker' - Video
Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con 'Company' - Video
News to go
Temporali e temperature giù, stop al caldo anomalo
Fortino della droga a Pomezia, 29 kg di cocaina in camera e hashish nel freezer - Video
Emma Bonino, i medici: "Condizioni stazionarie in terapia intensiva" - Videonews del nostro inviato
Emma Bonino ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma - Videonews del nostro inviato
Venezia 83, Elettra Lamborghini illumina il tappeto rosso - Video
Venezia 83, Penélope Cruz e Javier Bardem sbarcano al Lido: arrivata la coppia più attesa - Video
A Ellen Burstyn il Leone d'oro alla carriera, le lacrime dell'attrice a Venezia 83 - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza