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Artemis II verso la Luna, il lancio visto dai passeggeri in volo - Video

La partenza della missione vista su alcuni voli di linea diventa virale

Artemis II - TikTok @katiemccuistion
Artemis II - TikTok @katiemccuistion
03 aprile 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La missione Artemis II parte verso la Luna e il viaggio nello spazio suscita curiosità ed emozione. Il razzo Space Launch System della Nasa ha 'sollevato' nel cielo il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione Christina Koch e l’astronauta canadese Jeremy Hansen, a bordo della capsula Orion. La missione Artemis II durerà dieci giorni e circumnavigherà la Luna, portando l'equipaggio a oltre 252.000 miglia dalla Terra. Più lontano di qualsiasi essere umano prima di loro, superando il record stabilito dall'Apollo 13 nel 1970, quando quella missione fu costretta a tornare indietro.

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In America, il momento della partenza è stato ripreso da alcuni passeggeri in volo su aerei di linea che stavano sorvolando la Florida. Ne è venuta così fuori una prospettiva particolare del decollo, diventata presto virale soprattutto su TikTok. Sui social girano da ore video spettacolari che mostrano il vettore della Nasa sollevarsi verso l'alto. Dietro, un'iconica scia bianca.

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Artemis II Luna Artemis video Artemis video social
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